شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المواصفات الكاملة لهواتف iphone 11 وiphone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت أبل منذ ساعات قليلة الستار عن أحدث 3 هواتف أيفون ضمن فعاليات مؤتمرها السنوى، الذى يقام بمقرها الرئيسى بكاليفورنيا، ودعمت الشركة الأمريكية هواتفها بعدد من التغييرات والتحديثات الجديدة، وفيما يلى نستعرض أبرز مواصفاتها.

يتميز iphone 11 بشاشة ريتنا قياس 6,1 بوصة توفر دقة عرض غير مسبوقة، مع مكبرات صوت قوية، جنبا إلى جنب كاميرتين خلفيتين لالتقاط صور احترافية، الأولى بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة 1.8 والثانية بدقة 24 ميجابكسل وفتحة 2.4 تدعم التقريب البصري Zoom.

أما الكاميرا الأمامية بهاتف iphone 11 فتأتى بدقة 12 ميجابكسل، جنبا إلى جنب دعم الوضعية الأفقية، والقدرة على تسجيل الفيديو بجودة 4K وسرعة 60 إطار في الثانية وكذلك التصوير البطيء.

ودعم iphone 11 بمعالج A13 يوفر أفضل، كما يمتلك الهاتف معالج رسوميات قوي، وبطارية أقوى من أيفون XR، كذلك فإن الهاتف الجديد سيمتلك بصمة وجه تعمل بشكل أسرع بكثير، وسيكون الهاتف متاح بسعر 699 دولارا. ويأتى iphone 11 الجديد بـ6 ألوان جديدة هى البنفسجى والأصفر والأبيض والأسود والأحمر والأخضر.

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يأتىIphone 11 Pro بحجمين للشاشة OLED، الأولى بقياس 6.5 بوصة والتى يطلق عليها اسم iPhone 11 Pro Max والأخرى الأصغر حجما iPhone 11 Pro.

يعمل Iphone 11 Pro برقاقة A13 عالية الجودة، جنبا إلى جنب بطارية يمكنها العمل لمدة أربع ساعات أكثر من بطارية هاتف iPhone XS، بينما iPhone 11 Pro Max فيتميز لبطارية تدوم لخمس ساعات.



iphone 11 Pro

أما بالنسبة للكاميرا، يملك هاتفا iphone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max بكاميرا خلفية ثلاثية متنوعة العدسات، كلا منها بدقة 12 ميجا بكسل، قادرة على التقاط الصور أو تسجيل الفيديو فى جميع الأوضاع، سواء فى الضوء الخافت والرؤية الليلة والمناطق المفتوحة.

ودعم iphone 11 Pro iPhone 11 Pro Max بالقدرة على التعديل المباشر على الفيديوهات، بالإضافة لأن ميزة Audio zoom.

ويأتى هذا الهاتف بميزة مقاومة للماء وحماية أكبر من الكسر، ويبدأ سعر iPhone 11 Pro من 999 دولارا، أما iPhone 11 Pro Max فسيأتى بسعر 1099 دولارا سيتم طرحه فى السوق فى 20 سبتمبر الحالى.