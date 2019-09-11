شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة بدون سائق تسجل رقم قياسياً فى السرعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت سيارة رياضية بريطانية بدون سائق الرقم القياسى لأسرع مركبة ذاتية التحكم فى العالم، إذ أكملت جولتين فى مطار إلفينجتون فى يورك، مع سرعة قصوى يبلغ 282.42 كيلومتر فى الساعة (175.49 ميل فى الساعة).

نقلاً عن موقع ميرور البريطانى، سجلت سيارة Robocar الرقم القياسى فى مارس، لكن تم نشره فقط فى كتاب من موسوعة جينيس للأرقام القياسية 2020 يوم الجمعة.

صممت Robocar من قبل صانع سيارات ابتكر سابقًا سيارات لأفلام هوليود الخيالية، حيث يبلغ وزن السيارة 975 كجم، وطولها 4.8 متر وعرضها 2 متر، وتتميز بأربعة محركات بقوة 300 كيلو وات لكل منها.

وتستخدم السيارة عددًا من التقنيات، بما فى ذلك الرادار وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية وكاميرات الذكاء الاصطناعى وأجهزة استشعار السرعة.