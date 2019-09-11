برامج التخسيس على الهاتف تساعدك على خسارة الوزن

برامج التخسيس وخسارة الوزن هي واحدة من أكثر الأمور المفيدة الموجودة على الهواتف المحمولة، ربما تكون هذه البرامج وبرامج الرعاية الصحية واحدة من أكثر الأمور المفيدة والتي تبرر وجود الهواتف الذكية معنا وهوسنا بالحصول عليها.

هناك نوعين من برامج التخسيس الموجودة على الهواتف المحمولة، هناك تلك البرامج التي تهتم بالبرنامج الغذائي مع التمارين والسعرات الحرارية وغيرها وهناك البرامج تلك البرامج التي تعمل على إعطائك نصائح وطرق تغذية جديدة لتفيدك وتساعدك على التخسيس وتحافظ على وزنك المثالي وهي برامج تعطي نصائح بشكل عام في هذا المجال.

أهم برامج التخسيس :

معظم البرامج التي سنذكرها وبشكل إفتراضي موجودة على جميع أنظمة الهواتف المحمولة مالم نذكر غير ذلك.

1- برنامج Omnicalculator لحساب الوزن المثالي :

هذا البرنامج له موقع على الويب يمكنك أن تستخدمه من خلاله دون تحميله على هاتفك المحمول، يقوم هذا البرنامج بحساب وزنك المثالي الذي يجب أن تصل إليه حتى تقول بأنك أصبحت في الوزن المثالي ونطاق الوزن المثالي.

يعتمد الموقع على مجموعة من المعادلات والكتب العلمية لتتمكن من إعطاءك الوزن المثالي لك سواءً كنت ذكراً أو أنثى، كل ما عليك فعله هو إدخال وزنك وطولك وسيقوم الموقع بحساب الوزن المثالي لك مباشرةً.

2- برنامج Adlee :

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هذا البرنامج متوافر لجميع أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة سواءً كانت أيفون أو أندرويد، يعتمد البرنامج ببساطة على إظاهر وزنك المثالي وتتبع بيانات وزنك المثالي والأنشطة التي تقوم بها وغيرها من الأمور، البرنامج مجاني تماماً ولا يوجد فيه أي مصاريف خفية.

أهم ما يميز البرنامج هو أنه لن يزعجك بالتنبيهات المزعجة والتي تظهر مع برامج التخسيس الأخرى.

3- برنامج . Recipe Nutrition Calculator :

يعتمد هذا البرنامج على موقع على الويب أيضاً وفكرته بسيطة للغاية، يقوم هذا الموقع بحساب السعرات الحرارية والمكونات الغذائية الموجودة في أي طبق غذائي تجده على الإنترنت ومن خلال هذا الحساب يخبرك إن كنت تستطيع أن تتناوله أم لا وإن كان متوازناً أم لا بل ويمكنه أن يقترح عليك طبخات وأطباق جديدة .

يمكن لهذه المواقع المختلفة والبرامج المتنوعة أن تساعدك على خسارة وزنك وهي من أفضل برامج التخسيس الموجودة على الهواتف المحمولة على الإطلاق.