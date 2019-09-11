كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Wristruments” تطبيق يتيح لك تعلم الغيتار من خلال ساعتك الذكية

متابعة-سنيار: على منصة Kickstarter، تم الكشف عن تطبيق هاتف ذكي جديد يسمى Wristruments، مصمم خصيصا للمساعدة في تعليمك العزف على الجيتار باستخدام ساعتك الذكية.

ويقدم التطبيق الفريد الحبال والتطورات من أساسية إلى متقدمة، ويمكن تخصيصه وِفقاً لمتطلباتك ومهاراتك التعليمية الدقيقة.

لبدء الاستخدام، وفي المستوى المناسب، يبدأ تطبيق Wristruments بإجراء تقييم سريع لمستوى المهارات والأهداف وتفضيلاتك التعليمية لإعداد واجهة وتطبيقات التعلم المخصصة الخاصة بك.

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“Wristruments” هو أول تطبيق للساعات الذكية في العالم يساعدك على تعلم العزف على الجيتار في أي وقت وفي أي مكان.

وقال مطوروه: “تخلق تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع تجربة عملية حقيقية تتيح لك تعلم العزف بطريقة ممتعة وعملية، وستمكنك مكتبة Chord على حفظ أي معزوفة من أساسية إلى متقدمة، ووضعها في ترقيات العزف والأغاني.