كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| تعرف على كل ما كشفت عنه أبل في مؤتمرها

متابعة-سنيار: في حدث خاص في ولاية كاليفورنيا اليوم الثلاثاء، كشفت شركة آبل النقاب عن هاتف آيفون 11 في ثلاث إصدارات (11، و11 برو، و11 برو ماكس)، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأجهزة، ومنها الجيل السابع من أيباد “أو أس”، والإصدار الخامس من آبل “وتش”، ومنتجات أخرى تعتمد على الاشتراكات الشهرية، وهي خدمة “آبل تي في بلس (Apple TV+) للبث الرقمي، و”آبل آركيد (Apple Arcade).

وفيما يلي أبرز ما أعلنت عنه آبل في مؤتمرها، وفقا لصحيفة “الديلي ميل”:

أيفون 11

الإصدار الجديد من أيفون 11 (Iphone 11)، والذي يأتي بـ 6 ألوان مختلفة، وبشاشة حجمها 6.1 إنش بخصائص وضوح عالية “ريتينا”، ويضم الجهاز كاميرا خلفية بعدستين قدرة كل واحدة 12 ميغابيكسل وتستطيع التصوير بدقة 4k.

ويستخدم الجهاز أحدث معالج للأجهزة الخلوية من آبل (A13 bionic)، والذي يحتوي معالج صور متطور جدا، وسيكون متاحا للشراء عبر الإنترنت بتاريخ 13 سبتمبر وفي متاجر آبل من 20 سبتمبر بسعر يبدأ من 699 دولار.

أيفون 11 برو وأيفون 11 برو ماكس

أجهزة (iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max) هي أحدث أجهزة أبل وأكثرها تطورا وِفقاً للرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، وأكثر ما يميز الجهاز أنه يضم ثلاث كاميرات خلفية وبشاشة سوبر ريتنا(XDR) بحجمين 5.8 إنش و6.5 إنش.

ويستخدم أيفون برو معالج (A13 Bionic) المتطور، والذي يضم معالجات متخصصة بـ”تعلم الآلة” التي تعد فرعا من فروع الذكاء الاصطناعي.

الأجهزة الجديدة مقاومة للماء على عمق 4 أمتار لمدة 30 دقيقة، وستكون متوفرة للشراء عبر الإنترنت بتاريخ 13 سبتمبر وفي متاجر آبل من 20 سبتمبر بأسعار تبدأ من 999 دولار للإصدار أيفون 11 برو، و1099 دولار للإصدار أيفون 11 برو ماكس.

أيباد “أو أس”

أطلقت الشركة أيباد “أو أس” (iPadOS) والذي يعد الجيل السابع من هذه الأجهزة، .ويأتي الجهاز بشاشة 10.2 إنش تضم 3.5 مليون بيكسل.

ويدعم الأيباد الجديد استخدام قلم آبل ولوحة مفاتيح تمكن المستخدم من تحويله من جهاز لوحي فقط إلى جهاز متعدد المهام، وسيكون الجهاز متاحا للبيع نهاية شهر سبتمبر بسعر مبدئي 329 دولار.

Advertisements

ساعة آبل

أعلنت الشركة عن الإصدار الخامس من ساعة آبل التي تستطيع العمل 18 ساعة بشكل متواصل.

وتمتاز الساعة الجديدة بمظهر عصري واستخدامها لتطبيقات متخصصة في الصحة، إذ تقوم بالاتصال بالطوارئ لوحدها في حال وقوع من يرتديها على الأرض وأظهرت مؤشراته الحيوية خللا في الإداء.

كما أطلقت الشركة تطبيقا خاصا للأبحاث الذي يرتبط بدراسة الأنماط الصحية لمستخدمي ساعة آبل.

“آبل تي في بلس”

أعلنت شركة أبل خلال مؤتمرها عن خدمة “آبل تي في بلس” التي ستضم عروضا وأفلاما خاصة بها، برسوم شهرية تبلغ 5 دولارات.

وأعلن كوك أن الخدمة ستكون متاحة مطلع نوفمبر في أكثر 150 دولة.

وقالت الشركة إن المستخدمين على موعد مع برامج وأفلام للمشاهير الذين يحبونهم، كما تتيح الخدمة للمشتركين مشاهدة قنوات، منها HBO و Starz وSHOWTIME وCBS.

“آبل آركيد”

طرحت الشركة منصة خاصة بالألعاب الإلكترونية أطلقت عليها “آبل آركيد” حيث يمكن للمستخدم الاختيار من بين 100 لعبة، وستتاح الخدمة في 19 سبتمبر برسم شهري 5 دولارات.

وتتعاون آبل مع كبريات إستديوهات ومطوري الألعاب الإلكترونية لضمان تزويد المنصة بألعاب خاصة بها.