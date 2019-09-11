كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إطلاق “YouTube Music” و “YouTube Premium” في الشرق الأوسط

متابعة-سنيار: أطلق YouTube خدماته الأساسية لبث الموسيقى، و”YouTube Music”، و YouTube Premium، في سبع دول شرق أوسطية.

في بيان لها، أعلنت شركة بث الفيديو المملوكة لشركة Google أنه ابتداءا من اليوم، سيكون YouTube Premium و YouTube Music متاحين لأجهزة iOS و Android في البحرين والكويت ولبنان وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

تم تسعير الخدمات بشكل معقول مقابل خدمات بث الموسيقى الأخرى، مثل Spotify و Deezer و Apple Music و Anghami.

ستبدأ أسعار YouTube Premium من 23.99 درهم (5.99 دولار) للاشتراك الشهري الذي يتضمن أيضا موسيقى YouTube.

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وسيكون YouTube Music متاحا أيضا كتطبيق مستقل مقابل 19.99 درهم إماراتي / ريال سعودي، كما سيكون هناك إصدار مجاني مدعوم بالإعلانات.

سيقدم YouTube Music موسيقى خالية من الإعلانات، وما يصل إلى 100 عملية تنزيل، وصوتا في الخلفية، بينما سيقدم YouTube Premium أيضا مقاطع فيديو خالية من الإعلانات، وتنزيلات غير محدودة، والفيديو في الخلفية.

بالإضافة إلى ذلك، عند بدء التشغيل، يوفر YouTube لمستخدمي Samsung Galaxy ما يصل إلى 4 أشهر من الوصول المجاني دون انقطاع إلى YouTube Premium عند تنشيط Note10 أو S10 أو Tab S6 أو Tab S5e.

جميع أجهزة Samsung Galaxy الأخرى مؤهلة للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهرين.