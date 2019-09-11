كل ما تود معرفته عن iPhone 11 الجديد

أعلنت آبل اليوم عن iPhone 11، الذي يأتي بابتكارات تجعل الهاتف الذكي المفضل في العالم أكثر قوة وفعالية، وتحسينات على الميزات التي يستخدمها الناس كثيرًا على مدار اليوم.

ويقدم iPhone 11 نظام كاميرا مزدوجة في غاية القوة يوفر تجربة بديهية وبسيطة في استخدام الكاميرا، مع الفيديوهات الأعلى جودة في أي هاتف ذكي، ونمط الليل للصور. يعمل iPhone 11 من خلال شريحة A13 Bionic التي تساعده على إنجاز أصعب المهام مع عمر بطارية يدوم طوال اليوم، كما أنه مصمم لتحمل عوامل الطبيعة مع مقاومة أفضل للماء.

ويأتي iPhone 11 بستة ألوان خلابة، وسيتوفر للطلب المسبق ابتداءً من الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وفي المتاجر ابتداءً من الجمعة الموافق 20 سبتمبر، ويبدأ سعره من 2,949 درهم إماراتي.

قال فيل شيلر، نائب رئيس التسويق حول العالم في شركة آبل: “iPhone 11 هو الجيل الجديد من iPhone، حيث يأتي بالكثير من الميزات الرائعة الجديدة في تصميم مذهل، مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة جديدتين تسمحان بالتقاط فيديوهات وصور رائعة، ونظام iOS 13 بما يوفره من قوة وسهولة، وشريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي، والتي تستطيع التعامل بسرعة مع المهام التي تهم أغلب الناس بشكل يومي. ومع الدمج القوي بين الأجهزة والبرامج والخدمات، توفر الابتكارات التي يأتي بها iPhone 11 تجربة مستخدم لا مثيل لها بسعر في متناول عدد أكبر من العملاء. ونعتقد أن الناس سيعشقونه”.

دقة التصميم والشاشة

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يأتي الجانب الخلفي بتصميم يُصنع من خلال التفريز الدقيق للوح زجاج واحد، ويتميز iPhone 11 بالزجاج الأقوى في أي هاتف ذكي. كما أنه يقع ضمن تصنيف IP68 لمقاومة الماء حتى عمق 2 متر لغاية 30 دقيقة، ويتحمل الانسكاب العرضي للسوائل الشائعة مثل القهوة والمشروبات الغازية.2 يتوفر iPhone 11 بستة ألوان خلابة جديدة تشمل البنفسجي الفاتح والأخضر والأصفر والأسود والأبيض وPRODUCT(RED).

تتميز شاشة Liquid Retina مقاس 6.1 إنش الخلابة بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.3 ويستطيع العملاء التفاعل مع تطبيقاتهم المفضلة بسرعة وسلاسة من خلال ردود الفعل اللمسية المدمجة في أرجاء نظام iOS 13، والتي توفر اختصارات للتطبيقات لإنجاز المهام اليومية من الشاشة الرئيسة مباشرة، بما في ذلك التقاط صور سيلفي بالكاميرا، أو التحقق من موعد في التقويم، أو معاينة رسالة إيميل داخل تطبيق البريد بمجرد ضغطة بسيطة.

A13 Bionic – الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي

A13 Bionic هي الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي، وهي تقدم أداء بلا مثيل لإنجاز جميع المهام على iPhone 11، وتشمل وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات غرافيك أسرع لغاية 20 بالمئة مقارنة بشريحة A12. كما صُممت شريحة A13 Bionic من أجل التعلّم الآلي، مع محرك عصبي Neural Engine أسرع يقوم بتحليل الصور والفيديوهات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى مُسرّعات جديدة للتعلّم الآلي تسمح لوحدة المعالجة المركزية بإنجاز أكثر من مليار عملية في الثانية.

قدم شريحة A13 Bionic بالتعاون مع نظام iOS 13 أفضل منصة للتعلّم الآلي في أي هاتف ذكي. صُممت أيضًا شريحة A13 Bionic لتتمتع بالكفاءة، وهكذا فهي تسمح بعمر بطارية رائع يدوم طوال اليوم.

نظام كاميرا مزدوجة جديد كليًا

يقدم iPhone 11 نظام كاميرا مزدوجة مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة جديدتين كليًا، وقد تم دمج الكاميراتين مع نظام iOS 13 لكي تقدما أعلى جودة للفيديو في أي هاتف ذكي، بالإضافة إلى تحسينات في عملية التصوير توفر أفضل تجربة في استخدام الكاميرا.

يستطيع iPhone 11 تسجيل فيديوهات جميلة في غاية الوضوح، وتدعم الكاميرا الواسعة للغاية وكذلك الكاميرا الواسعة الفيديوهات بوضوح 4K مع نطاق ديناميكي أوسع للحصول على تفاصيل أكثر في المناطق المظللة وتثبيت سينمائي للفيديو. ومع نطاق الرؤية الأوسع والمستوى البؤري الأكبر، يستطيع المستخدمون تسجيل فيديوهات مليئة بالحركة والتفاصيل من خلال الكاميرا الواسعة للغاية.

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يسمح نظام الكاميرا المزدوجة للمستخدمين بتغيير مستوى التكبير أو التصغير بين الكاميرات المختلفة، بينما تقوم ميزة تقريب/إبعاد الصوت بضبط مستوى الصوت ليناسب إطار الصورة من أجل تجربة صوتية أكثر ديناميكية. ومع iOS 13، تتوفر للجميع أدوات قوية لتعديل الفيديو، مع إمكانية التدوير والقص وزيادة التعريض الضوئي وإضافة الفلاتر للفيديوهات على الفور، كل ذلك من خلال الواجهة الجديدة التي تتميز بسهولة الاستخدام.

في iPhone 11، تُحدث الكاميرا الواسعة للغاية الجديدة كليًا تغييرًا جذريًا في تجربة التصوير من خلال التقاط مشاهد أوسع بأربعة أضعاف، وهي مثالية لتصوير المناظر الطبيعية والبنايات الضخمة والتصوير في المناطق الضيقة. ويتوفر مستشعر جديد واسع مع Focus Pixels بنسبة 100 بالمئة يسمح بنمط الليل، الذي يأتي بتحسينات هائلة على الصور التي يتم التقاطها في الداخل أو الخارج في ظروف الإضاءة الخافتة، والنتيجة هي صور أكثر سطوعًا مع ألوان طبيعية وتشويش أقل. تعمل الكاميراتان معًا لتوفير صور بنمط بورتريه للأشخاص والحيوانات الأليفة والأشياء والمزيد.

يستغل الجيل الجديد من ميزة HDR الذكية التعلّم الآلي المتطور لالتقاط صور تبدو طبيعية أكثر، مع تفاصيل جميلة في الظلال والتظليل في هدف الصورة وكذلك في الخلفية. سيتوفر أيضًا في وقت لاحق من هذا الخريف Deep Fusion، وهو نظام جديد لمعالجة الصور يعمل من خلال المحرك العصبي Neural Engine في شريحة A13 Bionic. يستخدم Deep Fusion التعلّم الآلي المتطور لمعالجة كل بكسل على حدة في الصور وتعزيز التركيب والتفاصيل والتشويش في كل جزء من الصورة.

بفضل الدمج العميق بين أجهزة Apple وبرمجياتها، تتوفر واجهة للكاميرا أعيد تصميمها لتوفر تجربة غامرة أكثر تعمل مع نظام الكاميرا المزدوجة والشاشة التي تغطي واجهة الجهاز بالكامل لتسمح للمستخدمين برؤية ما يوجد خارج الإطار والتقاطه. وللمرة الأولى، يستطيع المستخدمون تسجيل الفيديو بسهولة من دون الحاجة إلى تبديل نمط التصوير، وذلك من خلال ميزة QuickTake التي تسمح بالضغط باستمرار على زر الغالق للبدء بالتسجيل.

تم تحديث كاميرا TrueDepth لتشمل كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط المزيد في صور السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية صورًا تبدو طبيعية أكثر. وتظهر فيديوهات السيلفي بمظهر جديد تمامًا مع كاميرا TrueDepth، التي تسمح الآن بتسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطارًا في الثانية و120 إطارًا في الثانية.

ميزات إضافية

تستخدم شريحة U1 الجديدة التي صممتها آبل تكنولوجيا النطاق فائق العرض لميزة الإدراك المكاني، وللمرة الأولى في أي هاتف ذكي. ومع نظام iOS 13.1 الذي سيتوفر في 30 سبتمبر، ستتحسن ميزة AirDrop وستقدم اقتراحات تأخذ الموقع في الاعتبار.

ميزة Face ID، وهي طريقة التحقق بالتعرف على الوجه الأكثر أمانًا في هاتف ذكي، أصبحت أسرع بنسبة 30 بالمئة، وأسهل في الاستخدام مع أداء مُحسّن من مسافات متنوعة ودعم من زوايا أكثر.

يقدم الصوت المكاني تجربة صوت محيطي غامر، وتقدم ميزة Dolby Atmos صوتًا قويًا ومثيرًا على iPhone 11.

تسمح شبكة LTE من فئة Gigabit وشبكة Wi-Fi 6 بسرعات أكبر في التنزيل،4 وشرائح SIM مزدوجة مع eSIM.5

مع نظام iOS 13

يوفر iOS 13 على iPhone 11 تجربة سلسلة مع دمج البرامج والأجهزة بطرق تختلف عن أي هاتف ذكي آخر. يقدم iOS 13 مظهرًا جديدًا جذابًا مع نمط التعتيم، وطريقة أكثر خصوصية لتسجيل الدخول في التطبيقات وعلى مواقع الويب من خلال ميزة تسجيل الدخول باستخدام Apple، وتجربة جديدة كليًا في تطبيق الخرائط.

بفضل الميزات المتطورة في الكاميرا والصور، أصبح تعديل الصور أكثر شمولًا وسهولة من خلال الأدوات القوية الجديدة التي يمكن استخدامها أيضًا في تعديل الفيديو. ويمكن القيام بتعديلات في إضاءة بورتريه داخل الكاميرا مباشرة لضبط شدة الضوء على الهدف، ويقدم تأثير الضوء العالي الأحادي الجديد مظهرًا جميلًا أحادي اللون للصور الملتقطة بنمط بورتريه.

الأسعار والتوفر