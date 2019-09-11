كل ما تود معرفته عن ساعة Apple Watch Series 5 الجديدة من آبل

أعلنت آبل اليوم عن Apple Watch Series 5 مع شاشة حاضرة دائمًا لا تنطفئ لتتمكن من الاطلاع على الوقت ومعلومات أخرى مهمة من دون أن تحتاج إلى رفع معصمك أو النقر على الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك ميزات جديدة خاصة بتحديد الموقع تشمل البوصلة المدمجة وتحديد الارتفاع الحالي، والتي تساعد المستخدمين على التنقل خلال اليوم بسهولة، وكذلك ميزة مكالمات الطوارئ حول العالم التي تسمح للعملاء بالاتصال بخدمات الطوارئ مباشرة من Apple Watch في أكثر من 150 بلدًا حتى وإن لم يكن iPhone بالقرب منهم.

وتتوفر Apple Watch Series 5 بتشكيلة من التصميمات المصنوعة من مواد متنوعة، بما في ذلك الألومنيوم، والستانلس ستيل، والسيراميك، بالإضافة إلى التيتانيوم الجديد كليًا. ومع القوة الفعالة لنظام watchOS 6، يمتلك المستخدمون القدرة على التحكم بصحتهم ولياقتهم مع ميزات جديدة مثل تتبع الدورة، وتطبيق الضوضاء، ومستويات النشاط.

قال جيف ويليامز، مدير عام العمليات في آبل: ”قد رأينا أن Apple Watch لها تأثير كبير على حياة عملائنا، ونحن متحمسون لتقديم المزيد من القدرات مع Apple Watch Series 5 وwatchOS 6، حيث يوفر التكامل السلس للأجهزة والبرامج الجديدة تجربة معززة تجعل من السهل على المستخدم البقاء نشيطًا ومتصلًا بالأشخاص والمعلومات التي تهمه”

وبدءًا من اليوم ستكون Apple Watch Series 5 (طراز GPS) متاحة للطلب في 41 بلدًا ومنطقة، وستكون Apple Watch Series 5 (طراز GPS + Cellular) متاحة للطلب في 22 بلدًا ومنطقة، على أن يتوفر الطرازان في المتاجر بدءًا من يوم الجمعة 20 سبتمبر.

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شاشة Retina حاضرة دائمًا

وتتميز ساعة Apple Watch Series 5 بشاشة جديدة ومبتكرة تتيح لمستخدميها الاطلاع على الوقت والمعلومات في جميع الأوقات. وتم تحسين كل وجه من وجوه الساعة بعناية ليناسب الشاشة الجديدة وللحفاظ على عمر البطارية، حيث يتم تعتيم الشاشة بذكاء عندما لا يكون معصمك مرفوعًا وتعود الشاشة إلى السطوع الكامل عند رفع المعصم أو بنقرة. وتعمل العديد من التكنولوجيات المتقدمة معًا من أجل هذه الميزة الجديدة، بما في ذلك الشاشة الوحيدة في مجالها والمصنوعة من السيليكون متعدد البلورات والأكسيد على درجات حرارة منخفضة (LTPO)، ومحرك الشاشة ذات الاستهلاك فائق الانخفاض للطاقة، والدائرة المتكاملة للنظام فائق الكفاءة لإدارة الطاقة، ومستشعر الإضاءة المحيطة الجديد. يسمح هذا المزيج من الأجهزة المبتكرة وتصميم البرامج المذهل لساعة Apple Watch Series 5 بتوفير عمر بطارية يدوم لغاية 18 ساعة طوال اليوم.

التنقل

توفر ميزات تحديد الموقع المحدّثة في Apple Watch Series 5 للعملاء أدوات تنقل أوسع لاستخدامها على مدار اليوم، حيث تتيح البوصلة المدمجة الجديدة وتطبيق الخرائط المحدث للمستخدمين رؤية وجهتهم. ومع Apple Watch Series 5، يمكن للعملاء استخدام تطبيق البوصلة الجديد لرؤية الوجهة والانحدار وخطوط العرض والطول والارتفاع الحالي. ويمكن للمستخدمين إضافة واحدة من إضافات البوصلة الثلاثة الجديدة إلى وجه الساعة للاطلاع على الاتجاه بلمحة.

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مكالمات طوارئ حول العالم

لمزيد من الأمان الشخصي أثناء السفر، يمكن الآن لمستخدمي طرازات Apple Watch Series 5 المزودة بإمكانية الاتصال الخلوي إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ حول العالم، بغض النظر عن المكان الذي تم فيه شراء الجهاز وسواء أتم تفعيل خدمة الاتصال الخلوي أم لا. وتعمل مكالمات الطوارئ حول العالم أيضًا مع ميزة اكتشاف السقوط، في حال تمكينها، لإجراء مكالمة طوارئ تلقائيًا إذا استشعرت Apple Watch أن المستخدم قد تعرض لسقوط قوي وبقي بلا حراك لمدة دقيقة تقريبًا.

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watchOS 6

تتوفر ميزات إضافية للصحة واللياقة مع watchOS 6، بما في ذلك تطبيق تتبع الدورة الجديد، والذي يتيح للسيدات إمكانية تسجيل معلومات هامة متعلقة بالدورة الشهرية، ومعرفة الوقت المتوقع للدورة القادمة، والاطلاع على نوافذ الخصوبة بسهولة باستخدام Apple Watch. ويساعد تطبيق الضوضاء المستخدمين على فهم مستويات الصوت المحيط في البيئات الصاخبة مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والتي يمكن أن تضر بالسمع. وتوفر مستويات النشاط في iPhone رؤية طويلة المدى لأنماط النشاط لمساعدة المستخدمين على فهم تقدمهم. ويقدم نظام watchOS 6 أيضًا وجوهًا ديناميكية جديدة بما في ذلك ”ظُهري“ و”مدمجة تركيبية” و”قرص شمسي“، والتي يمكن تخصيصها بسهولة للوصول إلى التطبيقات المفضلة بشكل أسرع.

استوديو Apple Watch

ولأول مرة، يمكن لعملاء Apple Watch الاستمتاع بتجربة أكثر تخصيصًا عند شراء Apple Watch Series 5 في متاجر Apple Store وعلى apple.com وفي تطبيق Apple Store.4 حصريًا في Apple، يقدم استوديو Apple Watch الجديد للعملاء فرصة اختيار تصميم خاص من الإطارات والأحزمة المفضلة لديهم للحصول على مظهر فريد يعكس ذوقهم الخاص.

تشكيلة Apple Watch

تقدم Apple إطارًا جديدًا مصنوعًا من التيتانيوم، وهي مادة ثمينة في صناعة الساعات تتميز بالقوة والوزن الأخف من الستانلس ستيل، ويتوفر بلونين مصقولين في غاية الجمال، حيت يتميز التيتانيوم الطبيعي بسطح مصمم خصيصًا يساعد في الحفاظ على لونه ومقاومة البقع، بينما يحصل طلاء التيتانيوم الخارجي باللون الأسود الفلكي على لونه العميق من طبقة مشابهة للألماس (DLC).

تبقى الأنماط الكلاسيكية مثل الستنانلس ستيل باللون الذهبي والفضي والأسود الفلكي متوفرة، وقد تم تصميم إطار الألومنيوم باللون الفضي والذهبي والرمادي الفلكي لأول مرة من ألومنيوم فئة 7000 المعاد تدويره بنسبة 100 بالمئة. ويتوفر هذا الخريف إطار السيراميك الأبيض الخلاب والمقاوم للخدش، بالإضافة إلى حزام Loop رياضي جديد ومجموعة واسعة من الألوان الجديدة والرائعة للأحزمة تتناسب مع أي جيل من Apple Watch.

تتميز ساعة Apple Watch Nike بوجه جديدة مستوحى من تصميم سترة Nike Windrunner الكلاسيكي مع ألوان جديدة من حزام رياضي Nike وحزام Loop رياضي Nike عاكس. كما تقدم Apple Watch Hermès العديد من التصاميم الجديدة، بما في ذلك تحديث للحزام الشهير الذي يأخذ ألوان وجه الساعة الذي ظهر في الخريف الماضي، وتأتي الآن بنقش Della Cavalleria الجديد، وإصدار أسود اللون بالكامل مع وجه Hermès المتدرج الحصري.

تتوفر Apple Watch Series 5 (طراز GPS) ابتداءًا من 1,599 درهم إماراتي، وApple Watch Series 5 (طراز GPS + Cellular) ابتداءًا من 1,999 درهم إماراتي. وتبدأ Series 3 الشهيرة (طراز GPS) المزودة بميزة GPS مدمجة، ومستشعر بصري لنبض القلب ومقاوم الماء، من سعر منخفض جديد 799 درهم إماراتي، وSeries 3 (طراز GPS + Cellular) من سعر 1,199 درهم إماراتي.

يمكن للعملاء طلب Apple Watch Series 5 (طراز GPS) اليوم من apple.com وتطبيق Apple Store، وتتوفر بدءًا من يوم الجمعة 20 سبتمبر في الولايات المتحدة، وبورتوريكو، وجزر فيرجن الأمريكية و38 بلدًا ومنطقة أخرى.

يمكن للعملاء طلب Apple Watch Series 5 (طراز GPS+ Cellular) اليوم من apple.com وتطبيق Apple Store، وتتوفر بدءًا من يوم الجمعة 20 سبتمبر في الولايات المتحدة وبورتوريكو و20 بلدًا ومنطقة أخرى. لمعرفة المزيد عن توفر شركات الاتصالات يرجى مراجعة apple.com/watch/cellular.

يمكن للعملاء طلب Apple Watch Nike اليوم عبر apple.com وتطبيق Apple Store وتتوفر بدءًا من يوم الجمعة 4 أكتوبر في الولايات المتحدة وبورتوريكو وأكثر من 51 بلدًا ومنطقة أخرى. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة apple.com/apple-watch-nike أو nike.com/applewatch.

يمكن للعملاء طلب Apple Watch Hermès عبر apple.com وتطبيق Apple Store وتتوفر بدءًا من يوم الجمعة، 20 سبتمبر في الولايات المتحدة وأكثر من 14 بلدًا ومنطقة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة apple.com/apple-watch-hermes و hermes.com/applewatchhermes.

تتوفر أحزمة Apple Watch الجديدة للطلب اليوم عبر apple.com وتطبيق Apple Store وتتوفر بدءًا من يوم الجمعة 20 سبتمبر.

سيتوفر نظام watchOS 6 لساعة Apple Watch Series 3 أو أحدث بدءًا من 19 سبتمبر وApple Watch Series 1 و2 لاحقًا هذا الخريف.

يستطيع العملاء في الولايات المتحدة استبدال جهازهم مستوفي الشروط مقابل بطاقة هدايا Apple Store أو مقابل استرداد مبلغ من عملية الشراء. إن لم يكن الجهاز مستوفيًا شروط الحصول على رصيد من المتجر، ستقوم Apple بإعادة تدويره مجانًا.

مع AppleCare+، يستطيع العملاء الحصول على التغطية لما يصل إلى عامين من الدعم التقني والأضرار العرضية.

سنعرض على كل عميل يشتري Apple Watch من Apple الإعداد الشخصي المجاني في المتجر أو عبر الإنترنت7 لمساعدته في تخصيص Apple Watch الجديدة مع التقويمات، والإشعارات، والتطبيقات وغيرها.