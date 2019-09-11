شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة تحدث نقلة كبيرة فى صناعة الهواتف الذكية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات حديثة صادرة عن شركة IDC، أن سوق الهواتف الذكية العالمى يسير فى طريقه إلى الانتعاش بفضل عودة نمو الشحنات مرة أخرى، كما أن هناك تقنية حديثة تعد بمثابة بصيص أمل لصناعة الهواتف الذكيةً خلال السنوات القادمة.

ووفقا لموقع Gadegtsnow، أوضح التقرير أن هذه التقنية هى الجيل الخامس، حيث بدأ انتشارها تجاريا فى العديد من المناطق، وبينما يعد عام 2019 عامًا تمهيديًا، إلا أن 2020 سيكون العام الذى تتزايد به شعبية 5G.

وتتوقع الشركة أن يصل نمو الشحنات إلى 1.6% فى عام 2020، والتى تشمل تقنية 5G، مع نموها 8.9% بالهواتف الذكية التى يتم شحنها فى عام 2020 ، وهو ما يمثل 123.5 مليون جهاز يتم شحنه.

ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم إلى 28.1% من شحنات الهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم بحلول عام 2023.