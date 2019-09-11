تحديث iOS 13 سيصل يوم 19 سبتمبر، والتحديثين iPadOS و iOS 13.1 في اليوم 30 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد إنتهى المؤتمر الرئيسي لشركة آبل قبل قليل، وهو المؤتمر حيث قامت الشركة بالكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك هواتف iPhone 11 الثلاثة الجديدة، والساعة الذكية Apple Watch Series 5، فضلا عن iPad الجديد. قد يكون هذا هو السبب في أننا لم نحصل على تفاصيل حول تحديثات iOS و MacOS القادمة.

حسنًا، يحتوي موقع آبل الرسمي الذي تم تحديثه للتو على المعلومات المفقودة. ووفقا للمعلومات المدرجة في الموقع، فسوف يأتي نظام iOS 13 إلى جميع هواتف iPhone المتوافقة في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري، بينما سيصل نظام iPadOS الجديد إلى كافة لوحيات iPad المتوافقة في اليوم 30 سبتمبر.

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ثم هناك أخبار حول تحديث iOS 13.1، والذي هو بالفعل في المراحل التجريبية النهائية. سيتم إطلاق هذا التحديث لجميع هواتف iPhone المتوافقة، بما في ذلك سلسلة هواتف iPhone 11 Series الجديدة في اليوم 30 سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن تحديث iOS 13.1 الجديد سيُفعل ميزات الوعي المكاني الجديدة لـ AirDrop على هواتف iPhone 11 الثلاثة الجديدة بفضل رقاقة Apple U1 الجديدة. لم يتم ذكر ذلك في الحدث، ولكن هذه الميزات ستصل مع تحديث iOS 13.1.

أخيرًا، ستدعم هواتف iPhone الثلاثة الجديدة هذا الشيء الذي تُطلق عليه شركة آبل إسم Audio Sharing، وهي الميزة التي تتيح لك ربط مجموعتين من سماعات AirPods أو Beats Headphones بهاتف واحد. ولكن هذه الميزة ستأتي في وقت لاحق من هذا العام ولن تكون جزءًا من تحديث iOS 13 أو iOS 13.1.