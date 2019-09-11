بعد الكشف عن هواتف iPhone 11 Series الجديدة، آبل تقلص سعر iPhone XR إلى 599$

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تابعتم معنا جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة آبل قبل قليل بإزاحة الستار رسميًا عن هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة، بما في ذلك iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. ووفقا لشركة آبل، فقد ذكرت أن سعر الهاتف iPhone 11 سيبدأ من 699 دولار أمريكي، بينما سيبدأ سعر الهاتف iPhone 11 Pro من 999 دولار أمريكي، وسعر الهاتف iPhone 11 Pro Max من 1099 دولار أمريكي.

وعلى الرغم من أن شركة آبل قامت بالكشف عن هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة، فهي ستواصل بيع بعض الطرازات القديمة إلى جانب هذه الطرازات الجديدة. وبطبيعة الحال، ستقوم شركة آبل ببيع الطرازات القديمة مقابل سعر أقل الآن، وهي ستعرض الآن الهاتف iPhone XR مقابل 599 دولار أمريكي، بينما سيتم عرض الهاتف iPhone 8 مقابل 449 دولار أمريكي.

عمومًا، في حالة إذا كنت تشعر بالفضول وترغب في معرفة المزيد حول تشكيلة iPhone 11 Series الجديدة، فسوف يكون بإمكانك ذلك من خلال إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.