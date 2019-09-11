آبل تزيح الستار رسميا عن iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max

فاطمة أيت طالب - دبي - اللحظة التي طال إنتظارها في مؤتمر آبل المنعقد حاليا بمدينة كوبرتينو الأمريكية حانت الآن، وهي لحظة الإعلان عن هواتف iPhone الجديدة، والتي تشمل كل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. وكما كان متوقعا، فهواتف iPhone الجديدة تتميز بنفس التصميم الخارجي لهواتف Phone الثلاثة التي تم إطلاقها في العام الماضي مع وجود بعض التغييرات الطفيفة مثل تزويد كافة هذه الهواتف الثلاثة الجديدة بكاميرا إضافية في الخلف. ومع ذلك، فقد تم تزويد هواتف iPhone الجديدة ببعض التقنيات الجديدة والتي تشمل المعالج الجديد، والكاميرات الجديدة علما أن شركة آبل واصلت إستخدام بعض التقنيات القديمة مثل كاميرا TrueDepth التي تستند عليها ميزات Face ID و Animoji.

وكما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة تمامًا، فقد قامت شركة آبل في هواتف iPhone الثلاثة الجديدة بإزالة ميزة 3D Touch وإستبدالها بميزة Haptic Touch التي رأيناها لأول مرة في الهاتف iPhone XR، وهي الميزة التي تعطيك إختصارات للأشياء التي تقوم بها في كثير من الأحيان. وهي توفر أيضا رد فعل واضح على شكل إهتزاز كلما قمت بالضغط على الشاشة. تحت الشاشة، هناك محرك إهتزازي مماثل للمحرك الإهتزازي الموجود في لوحة التتبع الخاصة بحواسيب MacBook وعلى الساعة الذكية Apple Watch.

كما أوضحت التسريبات تمامًا، فالهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max يأتيان مع شاشات OLED تدعم HDR10 بأحجام 5.8 إنش و 6.5 إنش على التوالي، في حين يأتي الهاتف Phone 11 مع شاشة LCD بحجم 6.1 إنش علمًا أن شاشات الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max توفر سطوع عالي يصل إلى 1200 شمعة، كما أنها تُعتبر أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بنسبة 15%.

كما يمكنك أن تتوقع، فقد قامت شركة آبل بتزويد هواتف iPhone الجديدة بمعالج جديد يدعى Apple A13 Bionic، وهو أحدث معالج من شركة آبل. وتقول الشركة بأن هذا المعالج يضم ستة أنوية، وسيضم بالضبط نواتين عاليتي الأداء من أجل المهام المعقدة تعتبر أسرع بنسبة 20%، وأربعة أنوية أخرى للمهام الأقل تعقيدًا تعد أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بنسبة 30% مقارنة مع المعالج Apple A12 Bionic، وجميع هذه النوى الستة ستكون قابلة للعمل بشكل مستقل، كما أنها قادرة على العمل كلها في نفس الوقت. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة آبل كذلك بتزويد المعالج Apple A13 Bionic بمعالج رسوميات مصمم من قبل شركة آبل نفسها يمتاز بسرعة أكبر بنسبة 20% وكفاءة أكثر بنسبة 40%، وبمحرك جديد للشبكة العصبية يضم ثمانية أنوية قادر على إجراء 1 تريليون عملية في الثانية. وكما أشارت التسريبات السابقة تمامًا، فقد تم تصنيع المعالج Apple A13 Bionic الجديد بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر.

كما أوضحت التسريبات السابقة تمامًا، فالهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max يأتيان مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 12 ميغابكسل لكل منها مع العلم بأن الكاميرا الأولى ستعمل ككاميرا أساسية تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، في حين ستعمل الكاميرا الثانية ككاميرا مُقربة توفر تقريب بصري أثناء إلتقاط الصور، والكاميرا الثالثة ككاميرا واسعة الزاوية تدعم بدورها تقنية OIS. وعلاوة على ذلك، فهذه الكاميرا الخلفية الثلاثية قادرة على تصوير الفيديوهات البطيئة بدقة Full HD وبسرعة 240 إطار في الثانية، فضلا عن فيديوهات 4K بسرعة 60 إطار في الثانية. أما بخصوص الهاتف iPhone 11، فهو يأتي مع كاميرتين في الخلف، واحدة أساسية بدقة 12 ميغابكسل وأخرى واسعة الزاوية تمتاز بنفس الدقة. وجدير بالذكر أن هناك تطبيق جديد يدعى Filmic قادر على التصوير بإستخدام الكاميرات الأربعة في آن واحد، بما في ذلك الكاميرا الأمامية، وبالتالي هذا يتيح لك رؤية نفس المشهد من زوايا مختلفة بالإضافة إلى لقطة لنفسك أيضًا. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة آبل في هواتفها الثلاثة الجديدة بجلب ميزة Night Mode والتي تتيح لك إلتقاط صور واضحة في البيئات المظلمة.

Advertisements

أخيرًا، وبعد طول إنتظار، قامت شركة آبل بتضمين تقنية الشحن السريع في هواتف iPhone الثلاثة الجديدة، فهذه الهواتف ستأتي الآن مع شاحن بقوة 18W في العلبة. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذه الهواتف الذكية الثلاثة لا تزال تستخدم منفذ Lightning بدلاً من USB Type-C. على أي حال، الهاتف iPhone 11 Pro يوفر 4 ساعات أكثر من الإستخدام مقارنة مع iPhone XS، في حين يوفر الهاتف iPhone 11 Pro Max خمس ساعات أكثر من الإستخدام مقارنة مع iPhone XS Max.

خذ بعين الإعتبار أن الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة لا تزال تأتي مع 64GB من الذاكرة التخزينية في النسخ الأساسية. وبالتالي، إذا كنت تستغل الكثير من الذاكرة التخزينية، فسوف يتوجب عليك الذهاب مع نسخة 256GB أو 512GB في حالة الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max أو مع النسختين 128GB أو 256GB في حالة الهاتف iPhone 11. وبصرف النظر عن الذاكرة التخزينية، فقد أوضحت لنا شركة آبل كذلك أن هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة تُعتبر أيضًا مقاومة للمياه والغبار بحيث يستطيع الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max مقاومة المياه في عمق يصل إلى 4 أمتار.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة تتبنى تصميم الزجاج الذي رأيناه في الجيل السابق، كما أنها تدعم تقنية الشحن اللاسلكي، ومعيار WiFi 6 الجديد. وعندما يتعلق الأمر بالألوان، فالهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max سيكونا متوفرين بأربعة ألوان مختلفة تشمل الذهبي والرمادي والأبيض والأخضر، في حين سيكون الهاتف iPhone XR متوفرًا بخمسة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأحمر والأرجواني والأصفر والأخضر.





فيما يخص الأسعار، فقد ذكرت شركة آبل بأن سعر iPhone 11 سيبدأ من 699 دولار أمريكي، في حين سيبدأ سعر الهاتف iPhone 11 Pro من 999 دولار أمريكي، وسعر الهاتف iPhone 11 Pro Max من 1099 دولار أمريكي. عمومًا، هواتف iPhone الثلاثة الجديدة ستُصبح متاحة للطلب المسبق إبتداء من 13 سبتمبر، وسيتم بدء عملية الشحن في اليوم 20 سبتمبر في البلدان الـ 30 الأولى التي تشكل الدفعة الأولى.