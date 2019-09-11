تطبيق Good Vibes من سامسونج يحول الهواتف إلى أدوات إتصال مورس للصم المكفوفين

فاطمة أيت طالب - دبي -

أعلنت سامسونج الهند هذا الأسبوع عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية مصمم لإعطاء الأشخاص الصم المكفوفين وسيلة للتواصل عبر الهاتف الذكي. هذا التطبيق يُدعى Good Vibes، وكما يوحي إسمه، فهو يستخدم الإهتزازات الناتجة عن محرك الإهتزاز في الهاتف الذكي لترجمة النصوص العادية إلى شفرة مورس.

يحتوي التطبيق على واجهة مستخدم ثانوية حيث يمكنك أيضًا ترجمة شفرة مورس إلى نص أو صوت، لذلك فهو يوفر طريقة للتواصل ثنائية الإتجاه. تطبيق Good Vibes متوفر الآن للتحميل من خلال متجر Galaxy Store وسيتم جلبه إلى متجر Google Play Store لجميع مستخدمي الهواتف الذكية المدعومة بنظام الأندرويد في المستقبل القريب.

إلى جانب Good Vibes، أعلنت سامسونج الهند أيضًا عن إعادة إطلاق تطبيق Relumino، وهو تطبيق تم تطويره من قبل مختبر Samsung C-Labs في شركة سامسونج وتم عرضه في الأصل لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 الذي أقيم في أوائل العام 2017.

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تم إنشاء Relumino لمساعدة الأشخاص ضعاف البصر من خلال معالجة الصور الثقيلة. يتعامل التطبيق مع الصور من خلال ضبط تباين الألوان والسطوع، وتسليط الضوء على الخطوط العريضة، والتكبير، وعكس الألوان، بهدف جعل الصور، والعناصر أسهل في القراءة. يتطلب التطبيق عمومًا بعض الأجهزة المصاحبة مثل نظارات Samsung Gear VR، وستوفر سامسونج جنبًا إلى جنب مع National Association for Blind بالهند المعدات اللازمة في الفصول الدراسية لمساعدة الطلاب الذين يعانون من ضعف البصر.