الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية Apple Watch Series 5 مع خاصية Always On Display، والمزيد

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن نفس الحدث المنعقد حاليًا بالمقر الرئيسي لشركة آبل ” Apple Park ” بالولايات المتحدة الأمريكية، قامت الشركة الأمريكية للتو بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الأحدث Apple Watch Series 5، وهي الساعة الذكية التي حصلت على شاشة Always On Display، والبوصلة، والكثير من الأشياء الأخرى.

بفضل شاشة LTPO Retina وبعض العناصر الأخرى داخل الساعة الذكية نفسها، مثل مستشعر الضوء المحيط، ورقاقة إدارة الطاقة، فقد أصبحت الساعة الذكية Apple Watch Series 5 الجديدة قادرة على عرض بعض المعلومات مثل الوقت بشكل دائم على الشاشة. ومن أجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الطاقة، تعمل الساعة بالطريقة المألوفة، فعندما لا تكون قيد الإستخدام بنشاط، تصبح واجهة الساعة باهتة وأقل تفصيلا، وتقوم بتحديث المعلومات مرات أقل.

عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فقد ذكرت شركة آبل أن الساعة الذكية الجديدة Apple Watch Series 5 توفر 18 ساعة من الإستخدام قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، وعمر البطارية هذا يأخذ بعين الإعتبار تفعيل وضع Always On Display. وبالتالي، فمن المحتمل أن يرتفع هذا العدد في حالة إذا قمت بتعطيل وضع Always On Display.

نظام تحديد المواقع العالمي GPS ليس شيئًا جديدًا في الساعة الذكية Apple Watch، ولكن لا يمكننا قول الشيء نفسه عن البوصلة. وبفضل رقاقة تحديد الموقع الجديدة في Apple Watch Series 5، ستكون هذه الأخيرة قادرة على توفير معلومات حول الوجهة وكذلك خطوط الطول والعرض والإرتفاع الحالي. وجدير بالذكر أن شركة آبل تعمل مع تطبيق Watch Maps الجديد الذي يتيح لك الآن معرفة المزيد عن وجهتك. أيضًا، ستكون البوصلة مفتوحة لتطبيقات الطرف الثالث أيضًا حتى يتمكن المطورون من دمجها في تطبيقاتهم الأخرى.

ميزة الإتصال بالطوارئ أثناء إكتشاف السقوط أو أثناء إكتشاف عدم إنتظام حاد في ضربات القلب حصلت على ترقية جديدة، فالساعة الذكية Apple Watch Series 5 وجميع ساعات Apple Watch المتوافقة الأخرى ستكون قادرة على الإتصال بخدمات الطوارئ في أي مكان حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة آبل قامت بإطلاق الساعة الذكية Apple Watch Series 5 في نسخة جديدة مصنوعة من التيتانيوم مع العلم بأن هذه النسخة ستكون متوفرة باللون الفضي الطبيعي لمعدن التيتانيوم وباللون الأسود. وبطبيعة الحال، ستواصل شركة آبل بيع Apple Watch Series 5 المصنوعة من المعدن المقاوم للصدأ ومن الألومنيوم مع العلم بأنه سيتم عرض النسخة المصنوعة من المعدن المقاوم للصدأ باللون الذهبي والفضي والأسود، بينما سيتم عرض النسخة المصنوعة من الألومنيوم باللون الفضي والذهبي والرمادي.

قامت شركة آبل بتسعير النسخة المزودة بنظام GPS من الساعة الذكية الجديدة Apple Watch Series 5 بسعر يبدأ من 399 دولار أمريكي، بينما قامت بتسعير النسخة التي تدعم GPS والشبكات الخلوية بسعر يبدأ من 499 دولار أمريكي.

وبغض النظر عن الساعة الذكية الجديدة Apple Watch Series 5، قد أعلنت شركة آبل كذلك للتو أن الساعة الذكية Apple Watch Series 3 ستُعرض الآن للبيع مقابل 199 دولار أمريكي في الشهر. وبالعودة إلى Apple Watch Series 5، فسوف تصبح متاحة للطلب المسبق إبتداء من اليوم، وسيتم شحنها للعملاء إبتداء من 20 سبتمبر 2019 مع العلم بأن النسخة التي تدعم GPS فقط ستكون متوفرة في 38 دولة حول العالم في البداية، بينما ستصل النسخة المتقدمة التي تدعم GPS والشبكات الخلوية إلى 20 دولة فقط، على الأقل في البداية.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة آبل ستقوم بإصدار تحديث WatchOS 6 الجديد للساعتين الذكيتين Apple Watch Series 4 و Apple Watch Series 3 في اليوم 16 سبتمبر، بينما ستجلب نفس التحديث إلى Apple Watch Series 1 و Apple Wach Series 2 في وقت لاحق من خريف هذا العام.