صور MIUI 11 تكشف لنا عن المزيد من الميزات والأيقونات الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة Xiaomi بالكشف عن الإصدار 11 من واجهة MIUI التي تستند على نظام Android 10 في المستقبل القريب، وبينما ننتظر حدوث ذلك، لدينا بعض الصور التي تم إلتقاطها للنسخة التجريبية من هذه الواجهة.

قامت شركة Xiaomi عن طريق الخطأ بإصدار تحديث MIUI 11 التجريبي إلى عدد قليل من الأجهزة بما في ذلك Xiaomi Mi Mix 2S و Redmi K20 Pro، لذلك إختار عشاق الأندرويد تحميل هذا التحديث الجديد بسرعة وتثبيته على أجهزتهم. وبعد ذلك، قام بعض المستخدمين بنشر هذه الصور التي نعرضها لكم في هذه المقالة.

في البداية، سيحصل مستخدمو MIUI 11 على قائمة إعدادات جديدة مع تصميم جديد للأيقونات. هذه الأيقونات الجديدة تمتاز بشكل مختلفة وألوان مختلفة، لذلك أصبح من السهل تحديد ما تبحث عنه. وهناك أيضًا تصميم جديد لتطبيقات النظام والقوائم مع مساحة بيضاء كبيرة ونصوص غامقة كبيرة.

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تتضمن بعض الميزات الجديدة التي تنتظر مستخدمي MIUI شاشة Always On Display مُحسنة وميزات مشاركة الملفات عبر الأجهزة الجديدة التي طورتها الشركة بالتعاون مع كل من Oppo و Vivo.

توفر لك شاشة Always On Display الآن الكثير من الخيارات مثل تغيير لون النص تلقائيًا بمرور الوقت، أو تفعيل Kaleidoscope مع خمسة أنماط مختلفة أو حتى نمط الفضاء الخارجي الذي يغير الضوء إعتمادًا على وقت النهار في موقعك.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم صوت ديناميكي جديد وتطبيق Xioami Community الجديد تمامًا ومدير الملفات الذي تم تجديده وجدولة الوضع الليلي ( Dark Mode ) وخيار الرد السريع الجديد لبعض تطبيقات المراسلة. وبطبيعة الحال، نحن نتوقع أن يتم الكشف عن العديد من الميزات الإضافية عندما يحين الوقت نظرًا إلى أنه لم يتم تضمين جميع الميزات الجديدة في هذا الإصدار التجريبي. يقول البعض أنه سيتم تقديم MIUI 11 لأول مرة مع الهاتف Xiaomi Mi Mix 4.