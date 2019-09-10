كل ما تود معرفته عن آيباد الجديد من آبل

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أعلنت شركة آبل اليوم عن إصدار جهاز iPad الجديد من الجيل السابع الذي يضيف مساحة شاشة أكبر ودعم Smart Keyboard كاملة الحجم إلى جهاز iPad الأكثر رواجًا والأقل كلفة.
ويبدأ سعر iPad المحدّث من 1,349 درهمًا إماراتيًا، ويتميز بشاشة Retina مقاس 10.2 بوصات وأحدث الابتكارات بما في ذلك دعم قلم آبل Pencil الإلكتروني، وشريحة A10 Fusion السريعة وكاميرات ومستشعرات متطورة، كما يضمن سهولة الحمل والاتصال وبساطة الاستخدام، ويضم بطارية تدوم طوال اليوم. ويتوفر iPad الجديد للطلب ابتداءً من اليوم وفي المتاجر ابتداءً من يوم الاثنين 30 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وقال غريغ جوسوياك، نائب رئيس تسويق المنتجات بشركة آبل: ”يأتي iPad الجديد بمزيد من الميزات يضيفها إلى موديل iPad الأكثر شهرة والأقل كلفة، حيث يتميز بشاشة Retina أكبر حجمًا مقاس 10.2 إنش ودعم قلم آبل Pencil وأيضًا، ولأول مرة، Smart Keyboard كاملة الحجم. وصُمم iPad الجديد لتشغيل نظام iPadOS الذي يوفر طرقًا جديدة في ميزات تعدد المهام وإدارة المستندات وإضافة تعليقات عليها واستخدام آبل Pencil والاطلاع على المزيد من المعلومات بمجرد لمحة على شاشة رئيسة بتصميم جديد. فجهاز iPad الجديد بنظام iPadOS يرتقي بكل ما يحبه الناس في جهازنا iPad الأكثر شهرة إلى آفاق أرحب في الإبداع والتعلم والعمل واللعب”.
شاشة أكبر ضمن تصميم يتميز بالقوة وسهولة الحمل
يتميز جهاز iPad الجديد بشاشة Retina مقاس 10.2 بوصات وما يقرب من 3.5 مليون بكسل وزاوية عرض واسعة ما يجعل منه مساحةً زاهية للإبداع في التعبير ومنصةً مثالية لتجارب واقع معزز آسرة تستفيد من كاميرات ومستشعرات متطورة. ويأتي iPad الجديد من الجيل السابع بشريحة A10 Fusion ليضمن أداءً أسرع يصل لغاية الضعف مقارنةً مع الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز ليوفر القوة في تعدد المهام والسلاسة في ألعاب آبل آركيد.
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ويتميز iPad بتصميمه فائق الخفة والمتانة حيث يقل وزنه عن نصف الكيلوغرام ويأتي، ولأول مرة، بإطار مصنوع من ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100 بالمئة يتمتع بالقوة والمتانة وجمالية الطلاء الخارجي نفسها الموجودة في جميع منتجات آبل. ومن السهل البقاء على اتصال على جهاز iPad بفضل الأداء اللاسلكي فائق السرعة ودعم الاتصال عبر شبكة LTE من فئة Gigabit التي توفر اتصال بيانات خلوي7 أسرع ثلاث مرات. وتسمح لك ميزة Touch ID بفتح قفل iPad بكل سهولة وأمان باستخدام إصبعك فقط ما يحمي بياناتك المهمة.
تجربة iPad جديدة مع نظام iPadOS
يقدم iPadOS قدرات جديدة وميزات سهلة الاستخدام صُممت خصيصًا لجهاز آبل. وتظهر الشاشة الرئيسة المزيد من التطبيقات على كل صفحة، ويمكن الآن إضافة عرض” اليوم” ما يتيح الوصول السريع إلى الأدوات للاطلاع على المعلومات في لمح البصر، بما في ذاك عناوين الأخبار وحالة الطقس والتقويم. وأصبح الآن استخدام الملفات والمستندات المتعددة من التطبيق نفسه أكثر سهولة على iPad بفضل التحديثات التي أجريت على ميزة Split View وأيضًا التنقل بين مختلف التطبيقات باستخدام ميزة Slide Over.
يفتح آبل Pencil الجذّاب آفاقًا جديدة للإبداع وتعزيز الإنتاجية كما إنه ارتقى عنصرًا أساسيًا في الاستمتاع بتجربة iPad، حيث صار بإمكان العملاء الآن إضافة التعليقات على صفحات ويب كاملة ومستندات وإرسالها بكل بساطة بتمرير آبل Pencil من الزاوية السفلى للشاشة، وتتيح لوحة أدوات بتصميم جديد وصولًا أسهل لأدوات وألوان وأشكال مفيدة.
وأصبحت إدارة المستندات أكثر قوةً في تطبيق الملفات على نظام iPadOS الذي يدعم محركات أقراص USB الخارجية وسيرفرات الملفات. ويقدم Safari تجربة تصفح أشبه بالتصفح على الأجهزة المكتبية على iPad ما يمكّن المستخدمين من تصفح مواقع الويب بصورة مناسبة لجهاز iPad، وأيضًا دعم تطبيقات الويب الشائعة مثل Squarespace وGoogle Docs.
عائلة iPad كاملة كما لم ترها على الإطلاق
ينضم iPad الأحدث والأقل كلفة إلى iPad mini وiPad Air من جهة وطرز iPad Pro الأكثر تطورًا من جهة ثانية ليقدم مجموعة iPad الأفضل والأكثر تنوعًا على الإطلاق. وتشمل المجموعة الكاملة دعم آبل Pencil وأفضل أداء في فئتها وشاشات متطورة وبطارية تدوم طوال اليوم لتمنح تجربة ليس لها مثيل في أجهزة التابلت، فهناك iPad للجميع سواء أكان أولوية العملاء سهولة الحمل أم حجم الشاشة أم القوة أم السعر.
الأسعار والتوفر
- يتوفر iPad الجديد من الجيل السابع باللون الفضي والرمادي الفلكي والذهبي بسعتي 32GB و128GB. يبدأ سعر iPad من 1,349 درهم إماراتي لموديل Wi-Fi، 2,249 درهم إماراتي لموديل Wi-Fi + Cellular عبر apple.com وفي تطبيق آبل Store وفي متاجر Apple، ويتوفر أيضًا لدى موزعي آبل المعتمدين وشركات اتصالات محددة (قد تختلف الأسعار)
- يتوفر iPad الجديد للطلب ابتداءً من اليوم على apple.com وفي تطبيق آبل Store في الولايات المتحدة وأكثر من 25 من البلدان والمناطق الأخرى. ويتوفر iPad في المتاجر في تلك البلدان وغيرها ابتداءً من 30 سبتمبر.
- يأتي iPadOS مجانًا مع جهاز iPad الجديد من الجيل السابع ويتوفر كتحديث برامج مجاني يوم 30 سبتمبر لجهاز iPad Air 2 أو أحدث، وجميع موديلات iPad Pro، والجيل الخامس من iPad أو أحدث، وiPad mini 4 أو أحدث.
- يتوفر آبل Pencil (الجيل الأول) للشراء على حدة بسعر 399 درهم إماراتي.
- Smart Keyboard هي لوحة مفاتيح كاملة الحجم تتصل بجهاز iPad مقاس 10.2 إنش عبر مُوصل Smart Connector. تتوفر للشراء على حدة بسعر 629 درهم إماراتي بتصميمات لأكثر من 30 لغة، بما فيها الصينية والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية.
- يتوفر غطاء Smart Cover المصنوع من البولي يوريثان بسعر 169 درهم إماراتي لجهاز iPad باللون الدخاني والأبيض والوردي والرملي الوردي ولون أزرق ألاسكا الجديد.
- يمكن للمدارس شراء iPad ابتداءً من 1294.65 درهم إماراتي وApple Pencil ابتداءً من359.1 درهم إماراتي.
- يمكن للعملاء في الولايات المتحدة استبدال جهازهم مستوفي الشروط مقابل بطاقة هدايا آبل Store أو استرداد قيمة مشترياتهم. إذا كان الجهاز غير مستوفٍ شروط الاستبدال مقابل رصيد، تعيد آبل تدويره مجانًا.8
- عندما يشتري العملاء الجهاز عبر الإنترنت يمكنهم إضفاء طابعهم الشخصي على جهازهم iPad الجديد بفضل ميزة النقش المجاني.
- بإمكان العملاء تمديد الضمان المحدود مع AppleCare+ للحصول على أولوية الوصول إلى خدمات الدعم التقني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
- يمكن لكل عميل يشتري iPad من آبل الاستفادة من إعداد شخصي مجاني في المتجر أو عبر الإنترنت للحصول على دعم في تخصيص iPad، وإعداد الإيميل، والعثور على تطبيقات جديدة في App Store، والمزيد.
- ستتوفر خدمة آبل آركيد في App Store مع iOS 13 كخدمة اشتراك بسعر19.99 درهم إماراتي شهريًا، وستصدر مع شهر تجريبي مجاني.9 يحصل المستخدمون على وصول غير محدود إلى الكتالوغ الكامل الذي يشمل أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية يمكن الاستمتاع بها كلها على iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV.
- ستتوفر خدمة Apple TV+ في تطبيق Apple TV على iPhone وiPad وApple TV وiPod touch وMac ومنصات أخرى، بما في ذلك على الإنترنت (tv.apple.com) بسعر19.99 درهم إماراتي شهريًا مع تجربة مجانية لمدة سبعة أيام. ابتداءً من اليوم، العملاء الذين يشترون أي جهاز iPad يمكنهم الاستمتاع بخدمة Apple TV+ لمدة عام مجانًا.10
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تنضم Apple آركيد على App Store وApple TV+ في تطبيق Apple TV إلى خدمات Apple المبتكرة الأخرى التي تشمل Apple Music وApple News+ وApple Pay وiCloud.
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العملاء الراغبون في معرفة المزيد أو الارتقاء إلى مستويات جديدة في استخدام iPad أو iOS 12 يمكنهم التسجيل في جلسات Today at Apple المجانية عبر apple.com/today.
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