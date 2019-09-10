شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جاك ما" مؤسس "على بابا" يتنحى عن منصبه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنحى "جاك ما" رئيس مجلس إدارة مجموعة "على بابا" للتجارة الإلكترونية، من الشركة الصينية تاركا لخليفته المختارة مهمة شاقة فى قيادة الشركة التى يبلغ حجمها 460 مليار دولار فى وقت تباطأ فيه سوق أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية بحدة، بحسب موقع TOI الهندى.

وبينما يحتفل "ما" الذى يبلغ من العمر 55 عاما، فى حفل وداع له فى استاد مركز هانغتشو الأوليمبى الرياضى يتسع لـ 80 ألف شخص لمرافقة عروض الموسيقى والمشاهير، يأمل الحاضرين فى الحصول على معلومات عن طريقة إدارة "على بابا" بقيادة "دانيال تشانج".

وقال محللون إن أحد التحديات الرئيسية التى يواجهها تشانج هو إيجاد مجالات جديدة للنمو مع نضوج قطاع التجارة الإلكترونية فى الصين، وفى الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "على بابا" عن استثمارات بقيمة 2.7 مليار دولار فى منصة بيع السلع الفاخرة Kaola وشركة لتدفق الموسيقى فى خطوات أظهرت جزئياً مرونتها فى تبنى استراتيجيات جديدة.

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وقال ليو يى مينج المحلل فى قسم الأبحاث فى مجموعة 36kr الصينية للنشر الفني: "إذا أراد على بابا البحث عن ابتكارات أو اتجاهات جديدة، فسيكون ذلك أكثر صعوبة من ذى قبل، فبالنسبة لدانييل تشانج، سيكون هذا تحديًا كبيرًا.

وقد نمت مبيعات التجزئة على الإنترنت فى الصين بنسبة 17.8 ٪ فقط فى النصف الأول من عام 2019، وهو ما يقرب من النصف من نمو 32.4 ٪ فى العام السابق، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني.

يذكر أنه تحت قيادة "ما" نمت على بابا لتصبح الشركة الأعلى قيمة فى آسيا، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية 460 مليار دولار، وتوظف أكثر من 100،000 شخص، وتوسعت فى الخدمات المالية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، فيما كشف "ما" أنه سوف يستمر فى توجيه الإدارة.

وبعد استقالته، من المقرر أن يقضى ما، أغنى رجل فى الصين، والذى تبلغ قيمته الصافية 38.4 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، المزيد من الوقت على العمل الخيرى والتعليم.