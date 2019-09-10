تكنولوجيا: تعرف على سعر iphone 11 وiphone 11 Pro و iphone 11 Pro Max

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل خلال مؤتمرها المنعقد الآن عن أسعار هواتفها الجديدة iphone 11 و iphone 11 Pro و iphone 11 Pro Max ، إذ سيتوفر هاتف iphone 11 بسعر 699 دولار.

سعر iphone 11 أما هاتف iphone 11 Pro فيبلغ سعره 999 دولار، أما هاتف iphone 11 Pro Max فسيتوفر بسعر 1099 دولار، وسيتم طرح الـ3 هواتف الجديدة للبيع بحلول يوم 20 سبتمبر الجارى.

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