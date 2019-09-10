أدوات المتصفح التي تسرق بياناتك ويجب عليك أن تتوقف عن إستخدامها

أدوات المتصفح أو إضافاته Extension كما نعرفها تهدف بشكل أساسي لتسهل عليك حياتك ولتجعل تجربة تصفح الإنترنت وإستخدام المواقع المختلفة أسهل بكثير وهي أحد أهم المميزات التي تفرق بين المتصفحات خصوصاً تلك الحديثة والقديمة.

ولكن في بعض الأحيان تكون أدوات المتصفح هذه خطراً يسرق بياناتك ويهدد أمنك المعلوماتي على الإنترنت وبعيداً عنه، وبحسب أحدث مشكلة أمنية ظهرت فإن هناك مجموعة من أدوات المتصفح التي تعمل مع كروم وفايرفوكس على حد سواء تقوم بسرقة بياناتك وجمع ومعلومات خاصة عنك وعن إستخدامك للإنترنت والأمور التي تفضلها على الإنترنت.

تقوم هذه الأدوات بجمع المعلومات عن المستخدمين ومن ثم بيعها لشركات طرف ثالث لتستخدمها كيفما تشاء دون أن تطلب منك الإذن ولهذا فإننا ننصح بأن تقوم بالتخلص من هذه الأداوت .

أدوات متصفح تسرق بياناتك :

تعمل أدوات المتصفح التي تقوم بسرقة بياناتك على بيئة Chromium للمتصحفات وهذا يعني أن حتى متصفح Edge معرض للخطر ولكن متصفحات مثل Opera والتي لا تستعمل Chromium غير معرضة لهذا الإختراق.

جميع أنظمة التشغيل عرضة لهذا الإختراق لأنها جميعاً تعمل على نفس بيئة المتصفح لذا إن كنت تستخدم ويندوز أو ماك أو حتى لينكس فأنت لست آمناً .

الأدوات التي يجب أن تزيلها من على فايرفوكس هي :

SaveFrom.net Helper

FairShare Unlock

SuperZoom

أما تلك التي يجب أن تزيلها من كروم هي كالتالي :

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FairShare Unlock

SuperZoom

Hover Zoom

SpeakIt!

PanelMeasurement

Branded Surveys

Panel Community Surveys

بعض هذه الأدوات قامت بتسريب بيانات أكثر من مليون مستخدم حول العالم وبالطبع إن لم تقم بإزالتها أو حذفها فإنك ستعرض نفسك لخطر تسريب معلوماتك أيضاً.

المعلومات التي قامت أدوات المتصفح بتسريبها :

لأن معظم هذه الأدوات قامت بتسريب بيانات أكثر من مليون مستخدم حول العالم والرقم يتزايد فإن هناك تنوع كبير في البيانات المسروقة والمستخدمة، ولكن أغلب البيانات التي تم سرقتها كانت كالتالي :

إسم المرور والمستخدم للمواقع المختلفة

الكلمات السرية ورموز المرور للمواقع

بيانات البطاقات الائتمانية وحسابات البنوك

نوع المستخدم

الإهتمامات الشخصية

أماكن المستخدمين

بيانات الضرائب العامة

إن كنت تمتلك واحدة من هذه الإضافات عليك إزالتها فوراً لتحمي نفسك سواء كنت تمتلكها على جهاز الكومبيوتر المنزلي الخاص بك أو جهاز الكومبيوتر الموجود لديك في العمل.

يجب أن تنتبه بشكل كبير للبيانات التي يتم تسريبها من جهاز الكومبيوتر الخاص بك والبرامج والإضافات التي تقوم بتحميلها وتثبيتها والبيانات التي تقوم بإدخالها، بالطبع لا أنصحك أبداً بأن تقوم بإدخال بياناتك البنكية والإئتمانية داخل أي إضافة أو موقع على الإنترنت إلا تلك التي تثق بها للغاية.