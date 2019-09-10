تكنولوجيا: إعداد الكاميرا المزدوج بهاتف آيفون 11 يحتوي على عدسة واسعة جدًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل اليوم عن هواتف آيفون الجديدة الخاصة بها، حيث ظهر هاتف آيفون 11 الجديد بإعداد كاميرا مزدوج من الخلف والذي يضم عدسات واسعة وعريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل.

وحسبما ورد، فتتميز الكاميرا العريضة ذات مقاس 26 ملم بفتحة f/1.8 وتتضمن عدسة مكونة من ستة عناصر مع تقنية تثبيت الصور. وعلى صعيد آخر، تتميز العدسة ذات مقاس 13 ملم بفتحة f/2.4 مع خمسة عناصر مع مجال رؤية يبلغ 120 درجة. وتدعي شركة أبل أن هذا الإعداد سيكون مفيدة للعديد من الاستخدامات، بدءًا من المساحات الضيقة إلى المناظر الطبيعية الواسعة.

أما عن ميزات إعداد الكاميرا، فسيتم تشغيل الوضع الليلي تلقائيًا عندما يحل الظلام، كما سيكون هناك تأثير جديد للصور يسمى High Key Mono. وبالنسبة للفيديو، فستتمكن من التقاط مقاطع الفيديو بشكل أسرع باستخدام ميزة تسمى QuickTake، والتي تعمل عند القيام بالضغط باستمرار على زر مصراع الكاميرا، إذ سيبدأ آيفون 11 بتسجيل المقطع دون الحاجة إلى التمرير من وضع الصورة إلى الفيديو.

ومن الأمام، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وهي أوسع من الكاميرات الأمامية الموجودة بهواتف آيفون السابقة. فلأول مرة بجهاز آيفون، ستتمكن من التقاط مقطع فيديو بطيء عبر الكاميرا الأمامية، كما أن هناك واجهة جديدة للكاميرا تم إعادة تصميمها مع نظام iOS 13.

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جدير بالذكر أن كل من آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس يتضمنان هاتين الكاميرتين الخلفيتين مع عدسة مقربة ثالثة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة f/2.0، وتعمل هذه الكاميرا الثالثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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