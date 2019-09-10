تكنولوجيا: ابل تعلن عن هاتف iPhone 11 بكاميرة خلفية مزدوجة وإختيارات جديدة في الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن هاتف iPhone 11 بكاميرة خلفية مزدوجة وإختيارات جديدة في الألوان، وهو الإصدار الجديد لهاتف iPhone XR الذي قدم من ابل العام الماضي، وينطلق بسعر 699 دولار.

ويشمل هاتف iPhone 11 في إعدادات الكاميرة الخلفية عدسات بزوايا عرض واسعة، كبديل لعدسات telephoto، كما يأتي الهاتف بنمط للتصوير الليلي، ويدعم الجيل الجديد من تقنية Smart HDR.

أيضاً تقدم ابل ميزة QuickTake التي تدعم تسجيل سريع للفيديو عبر الضغط المطول على مصراع الكاميرة، حيث تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أو تصوير بالحركة البطيئة، وتسجيل فيديو time-lapse.

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وتأتي الكاميرة الأمامية في هاتف iPhone 11 بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ودعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار في الثانية.

وتقدم ابل الهاتف بألوان البنفسجي، الأبيض، والأسود، الأحمر، الأخضر إلى جانب الأصفر، من جانب أخر يتميز هاتف iPhone 11 بتصميم من الالومنيوم، ويأتي بتقنية صوتيات Dolby Vision، ويأتي هاتف iPhone 11 برقاقة معالج A13 Bionic الجديدة، وينطلق الهاتف بسعر 699 دولار هذا العام.

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