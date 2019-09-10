تكنولوجيا: ابل تكشف عن ساعتها الذكية Series 5 بميزة always-on في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ابل الآن عن ساعة Series 5 الذكية التي تأتي بخاصية always-on في الشاشة، والتي تعد أول إصدار من ابل يأتي ببوصلة مدمجة.
يأتي الإصدار الجديد من ساعات ابل الذكية Series 5 اليوم بشاشة تقدم عرض على مدار الساعة للتوقيت، كما تضم بوصلة مدمجة، أيضاً تقدم ابل خدمة طواريء عالمية لمختلف الشبكات المحمولة.
وتقدم ابل ساعة Series 5 الذكية هذا العام بنموذج من السيراميك باللون الأبيض، إلى جانب نموذج مميز بتصميم من titanium.
كما أعلنت ابل عن سعر ساعة Series 5 الذي يبدأ من 399 دولار لنموذج GPS من الساعة الذكية، و499 دولار للنموذج الذي يدعم الإتصال بالشبكات.
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