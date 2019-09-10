آبل تعلن عن آيباد جديد بقياس 10.2 بوصات

أعلنت شركة آبل قبل قليل خلال حدثها الخاص بالإعلان عن الجيل الجديد من هواتف آيفون عن حاسوب آيباد جديد مع شاشة بقياس 10.2 بوصة، وهو تحديث على حاسوبها اللوحي الأكثر انتشارًا آيباد بقياس 9.7 بوصات.
وقالت الشركة خلال الحدث: إن حاسوب آيباد بقياس 9.7 بوصات هو الأكثر انتشارًا، إذ يُعد أول آيباد لنحو 60% من الناس. وهو يتضمن معالجًا من نوع A10 Fusion، الذي قالت الشركة إنه أسرع بمرتين من أفضل الحواسيب الشخصية مبيعًا.
ويملك الحاسوب اللوحي الجديد موصلًا ذكيًا Smart Connector مع لوحة مفاتيح بالحجم الكامل. وبفضل نظام التشغيل الجديد (آيباد أو إس) iPadOS، يوفر الجهاز خاصية تعدد المهام، كما يمتاز بأنها يوفر تجربة تصفح شبيهة بالحواسيب الشخصية. وهو يدعم قلم آبل الإلكتروني Apple Pencil
ويملك آيباد 10.2 الجديد كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع دعم شبكات الجيل الرابع LTE، وهيكله مصنوع من ألمنيوم معاد التصنيع بنسبة 100%. وتكفي بطاريته للعمل لمدة 10 ساعات.
هذا؛ وتعتزم آبل طرح الحاسوب اللوحي الجديد بسعر يبدأ من 329 دولارًا أمريكيًا.
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