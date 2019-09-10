شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن هاتف iphone 11 Pro بـ3 كاميرات خلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل رسميا الآن عن هاتفها الجديد الذى يأتى بنسختين بأحجام مختلفة، أحدهما يحمل اسمiphone 11 Pro بشاشة 5.8 بوصة، والآخر آيفون 11 برو ماكس بشاشة 6.5 بوصة و 5.8 بوصة، وكلاهما يضم 3 كاميرات بتقنيات متطورة.



iiphone 11 Pro

ويتميز iphone 11 Pro بشاشة Super Retina مع تباين وسطوع أكبر، جنبا إلى جنب 15 في المئة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى معالج A13 قوى.

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ويأتى هاتف iphone 11 pro بعدة ألوان هى الأخضر والأسود والرمادي والفضي والأبيض والذهبي.