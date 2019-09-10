علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن هاتف iphone 11 Pro بـ3 كاميرات خلفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل رسميا الآن عن هاتفها الجديد الذى يأتى بنسختين بأحجام مختلفة، أحدهما يحمل اسمiphone 11 Pro  بشاشة 5.8 بوصة، والآخر آيفون 11 برو ماكس بشاشة 6.5  بوصة و 5.8  بوصة، وكلاهما يضم  3 كاميرات بتقنيات متطورة.


iiphone 11 Pro

 

ويتميز iphone 11 Pro بشاشة Super Retina مع تباين وسطوع أكبر، جنبا إلى جنب  15 في المئة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى معالج A13  قوى.

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ويأتى هاتف iphone 11 pro بعدة ألوان هى الأخضر والأسود والرمادي والفضي والأبيض والذهبي.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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