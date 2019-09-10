تكنولوجيا: مؤتمر أبل.. بث مباشر للكشف عن iPhone 11

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذيع مؤتمر أبل الذى كشف خلاله عن مجموعة من أجهزتها الجديد، وعلى رأسها 3 هواتف ايفون جديدة، هي ايفون 11 و ايفون 11 برو، و ايفون 11 برو ماكس، وذلك فى محاولة لمواكبة المنافسة بين كل الشركات التكنولوجية ودعم مستخدميها بأحدث الأجهزة والتقنيات التى يحتاجونها فى حياتهم اليومية.
ويمكن متابعة البث المباشر لحدث أبل اليوم مباشرة على صفحة الأحداث بموقعها على الويب، كما أكدت الشركة أن الفيديوهات الخاصة بمؤتمرها يمكن مشاهدتها بشكل أفضل على هواتف أيفون واجهزة الأيباد والـ iPod touch باستخدام متصفح Safari على نظام iOS 10 أو إصدار أحدث، مع إمكانية تشغيله على iOS 9 أيضًا.
لذلك فإذا كنت تخطط لمشاهدة البث الحى للمؤتمر على جهاز كمبيوتر شخصى أو Mac، فستحتاج إلى تشغيل متصفح سفارى على نظام التشغيل macOS Sierra 10.12 أو إصدار أحدث أو Microsoft Edge على نظام التشغيل Windows 10.
كذلك يمكن مشاهدة البث الحي من خلال قناة اليوتيوب الرسمية لشركة أبل
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