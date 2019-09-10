شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل رسميًا عن الجيل التالى من ساعتها الذكية الشهيرة أبل ووتش، التى تحمل اسم Apple Watch Series 5، ويشبه أحدث طراز إلى حد بعيد طراز 4Series من العام الماضي، مع تصميم وحجم مماثل.

وأضافت أبل لساعتها الذكية الجديدة أخيرًا خيارًا يسمح للشاشة أن تعمل دائمًا حتى تتمكن من رؤية الوقت دون الحاجة إلى تحريك معصمك، وتقول Apple إن ساعة Series 5 تحافظ على عمر البطارية لمدة 18 ساعة حتى مع الشاشة الجديدة التى دون توقف. وتضم الساعة ميزة مكالمات طوارئ دولية فى أكثر من 150 دولة حول العالم من خلال الضغط باستمرار على الزر الجانبي. Advertisements وتبدأ أسعار Apple Watch Series 5 من 399 دولارًا حتى 499 دولارًا، وهى متاحة للطلب المسبق بداية من اليوم، وسيتم شحنها للمستخدمين فى 20 سبتمبر الجارى.

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