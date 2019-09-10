شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن رسميًا عن هاتف iphone 11 بـ6 ألوان جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن هاتف iphone 11 الجديد خلال مؤتمرها الذى يقام الآن فى كاليفورنيا، ودعمت الشركة هاتفها الجديد بتصميم مميز وأنيق وزجاج يعد الأقوى فى العالم، لحماية كل جوانب الهاتف والكاميرا. يتميز iphone 11 بشاشة ريتنا قياس 6,1 بوصة، مع مكبرات صوت قوية، جنبًا إلى جنب كاميراتين خلفيتين لالتقاط صور احترافية. Advertisements يأتى الهاتف الجديد بـ6 ألوان جديدة هى البنفسجى والأصفر والأبيض والأسود والأحمر والأخضر

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