شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن إطلاق خدمة + Apple TV نوفمبر المقبل.. إعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات مؤتمرها، كشفت شركة أبل رسميا عن خدمة البث الخاصة بها والتى تعرف بـ+ Apple TV، كما تم تقديم عدداً من الفيديوهات الحصرية التي ستقدمها الخدمة على رأسها The Morning.
وأوضحت أبل أنها ستوفر للمستخدمين اشتراكاً مجانياً لمدة عام كامل، وذلك لمشترين أجهزة الشركة الجديدة سواء من الأيفون أوالآيباد أوApple TV.
وأضافت الشركة أن سعر الاشتراك الشهرى للخدمة 4,99 دولار شهرياً، وستتوفر الخدمة في أكثر من 100 بلد حول العالم.
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