شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محمد بن راشد يلتقى صاحب ثالث صفقة مليارية فى قطاع التكنولوجيا بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، إن «دبي تحولت إلى سليكون فالي الشرق الأوسط».

وأضاف أثناء لقاءه رائد الأعمال في قطاع التكنولوجيا ديف توراخيا، الذي باع شركته «ميديا دوت نت»، التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً لها بمبلغ 3.3 مليار درهم، رؤيتنا لمدينة دبي للإنترنت وغيرها من المدن التخصصية التي أطلقناها بدأت تؤتي ثمارها، عبر خلق قطاعات اقتصادية جديدة، وصناعة ثروات جديدة، ورجال أعمال عالميين.

وتم اللقاء بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من المسؤولين.



وشهدت دبي سلسلة من الصفقات المليارية الضخمة لبيع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى من بينها شركة «كريم» التي بيعت لشركة «أوبر» بـ 11 مليار درهم، وسوق.كوم التي بلغت صفقة الاستحواذ عليها من شركة «أمازون» أكثر من ملياري درهم، وغيرهما.