شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن جهاز آيباد جديد بشاشة 10,2 بوصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل الجيل السابع من جهاز الآيباد الشهير الخاص بها، خلال مؤتمرها الذى يقام الآن فى كاليفورنيا.

ودعمت أبل جهاز الآيباد الجديد بشاشة ريتنا قياس 10,2 بوصة، مع معالجA10 ، يجعله أسرع مرتين من كافة أجهزة اللاب توب المتاحة بالأسواق.



ايباد ابل

ويمتلك الأيباد الجديد ميزة التوصيل الذكى، لتوصيل لوحة مفاتيح كاملة به، كما يعمل بنظام التشغيل iPadOS، وهو يمتلك كاميرا 8 ميجا بيكسل، واتصال LTE، وهو مصنوع بالكامل من الألومنيوم المعاد تصنيعه، كما يأتى بسعر 329 دولار، وسيكون متاح بداية من 30 سبتمبر

وأكدت الشركة أن جهازها متاح للحجز المسبق بدءا من اليوم، مع طرحه بالأسواق بنهاية الشهر.