شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق خدمة Apple Arcade للألعاب رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل رسميا خدمتها للألعاب Apple arcade خلال مؤتمرها المنعقد الآن فى مقرها الرئيسى بكاليفورنيا. وأصبح لخدمة الألعاب تبويبا مخصصا داخل متجر التطبيق app store على هواتف أيفون وأجهزة الآيباد. ستكون الخدمة متاحة بدءاً من 19 سبتمبر فى 150 بلد حول العالم، وستضم أكثر 100 لعبة عند الإطلاق، مع رسوم الاشتراك 4.99 دولار شهرياً وأول شهر تجريبى مجانى. Advertisements

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