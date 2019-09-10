شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل إطلاق ايفون 11 .. فيس بوك يحاول تبرير جمعه معلومات "اللوكيشن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة فيس بوك صباح اليوم منشور جديد على مدونتها يوضح كيفية استخدام تطبيقها لبيانات الموقع، وذلك قبل إطلاق التحديث المحتمل لنظام iOS، والذى سيتيح لمستخدمى ايفون عرض النوافذ المنبثقة بشكل منتظم لإخبارهم بالتطبيقات التى تجمع معلومات الموقع فى الخلفية.

وبحسب موقع indiatoday الهندى، يدافع فيس بوك من خلال منشوره عن استخدامه لبيانات الموقع فى iOS، ويشرح من خلاله كيف يعتمد على بيانات الموقع، وكيف يؤثر تحديث iOS، وأندرويد الجديد على الوصول إلى تلك المعلومات، وقال فيس بوك فى منشوره :" يعد فيس بوك أفضل مع بيانات الموقع، ويحصل الأشخاص – كجزء من تحديث iOS – على تنبيهات بمعلومات حول التطبيقات التى تجمع معلومات الموقع الخاصة بهم فى الخلفية وعدد المرات التى وصلوا إليها فى فترة زمنية معينة.

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حيث تظهر التنبيهات للأشخاص خريطة تحدد المكان الذى تم فيه سؤال الهاتف عن الموقع الجغرافى، وقد يبدأ الأشخاص عقب وصول هذه الميزة، بتلقى تنبيهات عديدة توضح لهم كيفية وصول فيس بوك إلى معلومات الموقع الخاصة بهم، خاصة وأن نظام ابل الجديد يمنح المستخدمين خيار إضافى يتيح اختيار مشاركة موقعهم مع أحد التطبيقات لمرة واحدة فقط، بحيث يتعين على التطبيق بعد ذلك أن يطلب السماح من المستخدم مرة أخرى فى كل مرة يريد الوصول إلى معلومات الموقع.

وبحسب التدوينة، رغم هذه المميزات، يظل فيس بوك قادر على معلومات حول موقع شخص ما، حتى فى حال إيقاف تشغيل إعدادات الموقع على الجهاز، وقال فيس بوك :"ما يزال بإمكاننا فهم موقعك باستخدام أشياء، مثل تسجيلات الوصول؛ والأحداث؛ والمعلومات حول اتصالك بالإنترنت، وحاولت المنصة تحليل التغييرات القادمة وشرح سبب فائدة مشاركة الموقع عند استخدام فيس بوك.