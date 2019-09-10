لماذا يجب أن تتخلى آبل عن منفذ Lightning لصالح منافذ USB C

منفذ Lightning هو المنفذ الرسمي الجديد الذي إعتمدت عليه آبل في جميع منتجاتها منذ ظهور iPhone 5 لأول مرة، حجم المنفذ أصغر قليلاً من المنفذ القديم الذي كانت تستخدمه ولكنك لن تجد هذا المنفذ في أي منتج إلا منتجات آبل الرسمية والمنتجات المعتمدة من آبل رسمياً.

يعتبر منفذ Lightning ملكية فكرية خاصة وحقوقية خاصة لشركة آبل لذا فأي شركة طرف ثالث ترغب في تصنيع منتج ما يستخدم هذا المنفذ عليها في البداية أن تحصل على حقوق إستخدامه رسمياً من آبل وهذا لتصبح منتجاتها معتمدة رسمياً من آبل ولكي لا تتسبب في أي مشاكل عند تشغيلها مع أجهزة آبل.

ولكن إحتكار آبل لحقوق هذا المنفذ هو أمر سيئ للمستخدمين ومؤذي لهم للغاية لذا فإنه من الأفضل أن تقوم آبل بالتخلي عن هذا المنفذ لصالح منفذ USB C الأسرع الموجود حالياً في أجهزة iPad Pro الجديدة ونأمل أن تتخذ آبل هذه الخطوة مع جميع منتجاتها.

أسباب تجعل آبل تستغني عن منفذ Lightning :

سنذكر لكم مجموعة من الأسباب من وجهة نظرنا تجعل آبل ترغب في التخلي عن منفذ Lightning .

1- تكلفة المنفذ للمستخدمين :

لأن منفذ Lightning هو حكر ومن تصميم آبل بشكل كامل فإن أي شركة تفكر في إستخدامه في منتجها أو تصنيع منتجات طرف ثالث لهواتف أيفون يجب أن تحصل على حقوق إستخدام هذا المنفذ من الشركة وعلى الأغلب تكلف هذه الحقوق أمولاً، فيكون على الشركة المطورة أن تدفع لآبل إما نسبة أو مبلغ مباشرةً وهذا بالطبع في النهاية يتم تحميله على المستخدمين الذين يشتروا طرفيات الشركات الأخرى.

إن قررت آبل أن تتخلى عن منفذ Lightning لصالح منفذ مستخدم عالمياً مثل Type C فإن هذا سيوفر الكثير من الأموال على المستخدمين وسيجعل من الممكن أن نرى منتجات رسمية ومعتمدة بسعر أقل ومتوافرة في أكثر من منفذ.

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2-التسهيل على المستخدمين :

أصبح العالم بأكمله اليوم يستخدم منفذ Type C إن قررت آبل التحول إليه فإنها ستنضم إليهم وهذا يعني أنك قد تحصل على كابل واحد ومحول واحد لجميع هواتفك، يمكنك أن تشحن جميع هواتفك وجميع منتجاتك من خلال كابل واحد ويمكنك أيضاً أن تحمل محول سماعات واحد لجميع منتجاتك.

3- تقليل المخلفات الإلكترونية من منفذ Lightning :

بالطبع إن قررت آبل أن تتخلى عن منفذ Lightning لصالح منفذ مثل Type C فهذا يعني أن هناك الكثير من الكابلات والأسلاك ستصبح بدون فائدة وسيتم التخلص منها ولكن في الحقيقة وعلى المدى الطويل فإن هذا سيمنع ظهور أي نفايات إلكترونية مجدداً .

4- الجودة العالية لـ USB Type C :

عندما ظهر منفذ Lightning لأول مرة كانت آبل تدعي بأنه أسرع من جميع المنافسة ولكن في الحقيقة واليوم أصبح أبطأ بكثير في نقل البيانات ونقل الطاقة من الكابلات التي تعتمد على منفذ USB C لذا فلا توجد حجة واضحة تمنع آبل من إستخدام كابلات USB C .