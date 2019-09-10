تكنولوجيا: خدمة +Apple TV ستصل في 1 نوفمبر مقابل 4.99 دولار في الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن ألمحت شركة أبل عن خدمة بث الفيديو الخاصة بها في شهر مارس الماضي من هذا العام، قامت الشركة أخيرًا بالكشف رسميًا عن خدمة +Apple TV إلى جانب تفاصيل متعلقة بالسعر والتوافر خلال مؤتمر Apple Event بولاية كاليفورنيا اليوم.

وعلى ما يبدو، فإن خدمة +Apple TV الجديدة سوف تتميز بتقديمها للمحتوي الأصلي الحصري الذي قامت شركة أبل بتطويره خلال العامين الماضيين.

وخلال المؤتمر، أعلنت الشركة لأول مرة عن تفاصيل متعلقة بموعد إطلاق الخدمة + سعرها، إذ سيتم إطلاق +Apple TV لأول مرة على الإطلاق في بداية شهر نوفمبر المقبل مقابل 4.99 دولار أمريكي لخطة الاشتراك العائلي.

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