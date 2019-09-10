كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن ألمحت شركة أبل عن خدمة بث الفيديو الخاصة بها في شهر مارس الماضي من هذا العام، قامت الشركة أخيرًا بالكشف رسميًا عن خدمة +Apple TV إلى جانب تفاصيل متعلقة بالسعر والتوافر خلال مؤتمر Apple Event بولاية كاليفورنيا اليوم.
وعلى ما يبدو، فإن خدمة +Apple TV الجديدة سوف تتميز بتقديمها للمحتوي الأصلي الحصري الذي قامت شركة أبل بتطويره خلال العامين الماضيين.
وخلال المؤتمر، أعلنت الشركة لأول مرة عن تفاصيل متعلقة بموعد إطلاق الخدمة + سعرها، إذ سيتم إطلاق +Apple TV لأول مرة على الإطلاق في بداية شهر نوفمبر المقبل مقابل 4.99 دولار أمريكي لخطة الاشتراك العائلي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: خدمة +Apple TV ستصل في 1 نوفمبر مقابل 4.99 دولار في الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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