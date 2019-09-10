كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل الآن عن الجيل السابع من أجهزة الآيباد الذي يأتي هذا العام بحجم أكبر في الشاشة 10.2 إنش، والذي ينطلق بنظام تشغيل iPadOS 13.
يأتي الإصدار الجديد من أجهزة الآيباد اليوم بشاشة Retina، كما يدعم قلم ابل Apple Pencil ، ولوحة مفاتيح ذكية بحجم كامل، إلى جانب نظام تشغيل ابل الذي يدعم المهام المتعددة على شاشة الجهاز اللوحي.
ويضم جهاز الآيباد الجديد رقاقة معالج A10 Fusion، كما يدعم قلم ابل Pencil2، ويأتي بمستشعرات جديدة في الكاميرة، كما يتوفر الآيباد للطلب المسبق اليوم، وينطلق للبيع في متجر ابل في 30 من سبتمبر، أيضاً تأتي خدمة بث الألعاب الجديدة Apple Arcade على الإصدار الجديد من أجهزة الآيباد، ومن المقرر أن يتوفر جهاز الآيباد الجديد بسعر يبدأ من 329 دولار.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ابل تعلن عن الجيل السابع من أجهزة الآيباد بحجم 10.2 إنش وسعر يبدأ من 329 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.