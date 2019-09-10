تكنولوجيا: ابل تعلن رسمياً عن خدمة بث الألعاب Apple Arcade التي تتوفر بدءاً من 19 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل الآن عن خدمة بث الألعاب Apple Arcade التي تأتي بمجموعة من الألعاب تتوفر حصرياً فقط على خدمة بث الألعاب، التي تتوفر رسمياً في 19 من سبتمبر بإشتراك شهري 4.99 دولار مع شهر مجاني للتجربة.
أكدت شركة ابل في فعاليات مؤتمرها الذي يعقد الآن في كاليفورنيا، على أن خدمة بث الألعاب الجديدة Apple Arcade تختلف عن الخدمات المنافسة في الأسواق، كما أن خدمة ابل تقدم ألعاب حصرية للمستخدمين لا تتوفر على المنصات الأخرى.
كما أشارت ابل إلى أن خدمة بث الألعاب Apple Arcade تأتي للمستخدمين بتجربة سلسة، حيث يمكن الوصول السريع للخدمة عبر زر مخصص في متجر ابل للتطبيقات.
ومن المقرر أن تتوفر الخدمة بدءاً من 19 من سبتمبر في الكثير من مناطق العالم، بإشتراك شهري للمستخدمين بقيمة4.99 دولار، كما قدمت ابل عرض حي لمميزات الخدمة الجديدة التي تأتي بتجربة صوتية مميزة مع أعلى جودة في الرسوميات.
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