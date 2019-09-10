خدمة بث الأفلام +Apple TV ستصدر في شهر نوفمبر، وستكلف 4.99$ في الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل أن خدمة بث الأفلام +Apple TV ستصدر في اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، وقد كشفت الشركة كذلك أن هذه الخدمة ستكلف 4.99 دولار أمريكي فقط في الشهر لجميع أفراد العائلة.

ستأتي خدمة بث الأفلام الجديدة مع عدد من العروض الأصلية التي تم إنتاجها من قبل شركة آبل نفسها والتي ستظل حصرية لهذه المنصة، بما في ذلك المسلسل The Morning Show والذي سيشارك فيه كل من Reese Witherspoon و Jennifer Aniston و Steve Carell. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت شركة آبل كذلك عن قدوم فيلم جديد في المستقبل حيث فقد الجميع بصرهم، وهو فيلم من بطولة الممثل الشهير Jason Momoa.

كشفت شركة آبل أيضًا أنه بالإضافة إلى المحتوى الحصري الخاص بها، فإن خدمة +Apple TV ستضم أيضًا مجموعة من العروض والأفلام الأخرى. إذا قمت بشراء جهاز Mac أو iPad أو iPhone أو Apple TV جديد، فسوف تحصل على إشتراك مجاني لمدة عام واحد في خدمة +Apple TV.