خدمة Apple Arcade ستصدر في اليوم 19 سبتمبر، وستكلف 4.99$ في الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات المؤتمر الذي تعقده الآن بمسرح ستيف جوبز في مقرها الرئيسي الجديد Apple Park بمدينة كوبرتينو الأمريكية، قامت شركة آبل بكشف المزيد عن الألعاب التي يمكنك أن تستمتع بها إذا قررت الإشتراك في خدمة Apple Arcade، وكذلك الإعلان عن تاريخ الإطلاق وسعر الخدمة. بدأت شركة آبل بعرض بعض الألعاب التي ستكون متاحة على خدمة Apple Arcade من شركات رائدة في مجال تطوير الألعاب مثل Capcom و Konami و Fabiano والمزيد.

أعلنت شركة آبل أنها ستقوم بإطلاق خدمة Apple Arcade في 150 دولة حول العالم إبتداء من 19 سبتمبر مقابل 4.9 دولار أمريكي لجميع أفراد العائلة مع العلم بأنه ستكون هناك فترة تجريبية لمدة شهر واحد. وتشمل ميزات الإشتراك في خدمة Apple Arcade الإستمتاع بجميع الألعاب المتاحة على الخدمة، وتجربة مشاهدة من دون إعلانات أو مشتريات داخل اللعبة، والقدرة على الإنتقال من iPhone إلى iPad أو Mac أو Apple TV.

وعلاوة على ذلك، فإن الإشتراك في خدمة Apple Arcade سيتيح لك اللعب دون إتصال في أي وقت، وفي أي مكان مع إمكانية الوصول إلى الخدمة لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة، وكل ذلك مقابل 4.99 دولار أمريكي فقط في الشهر.