مايكروسوفت تعترف بوجود خلل في خاصية البحث بنظام Windows 10، وتَعد بإصلاح قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - يواجه التحديث Windows 10 KB4512941 الأخير وقتًا عصيبًا. لقد تحدثنا لكم في وقت سابق عن الخلل الذي يؤدي إلى إستنزاف موارد بعض الحواسيب في هذا التحديث، وهو الخلل الذي أقرت به شركة مايكروسوفت بعد أن بلغ عنه العديد من المستخدمين في منتدى Microsoft Feedback Hub الرسمي.

بغض النظر عن ذلك، أوضح المستخدمون أيضًا أن التحديث Windows 10 KB4512941 الأخير عطل خاصية البحث في نظام التشغيل، ونتيجة لذلك، يتم عرض صفحة فارغة بدلاً من نتائج البحث المطلوبة. تم الإبلاغ عن وجود هذه المشكلة من قبل عدد قليل من المستخدمين فقط، وهو ما دفع بعض الأشخاص للإعتقاد بأن ظهور هذه المشكلة ليس له علاقة بتحديث Windows 10 KB4512941.

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ومع ذلك، فقد إتضح أن التحديث الأخير لنظام Windows 10 هو من يتسبب في الواقع في ظهور هذه المشكلة بحيث قامت مايكروسوفت أخيرًا بتحديد مشكلة البحث في نظام Windows 10 على أنها ” مشكلة معروفة “. في مستند الدعم، أوضحت شركة مايكروسوفت أيضًا أن المستخدمين الذين قاموا بتعطيل تكامل الويب في Windows Desktop Search سيتأثرون بمشكلة البحث هذه.

الآن وبعد أن تم تعريف هذا الخلل على أنه ” مشكلة معروفة “، فسوف يتم إصدار إصلاح في منتصف شهر سبتمبر على الأرجح من شأنه معالجة هذه المشكلة، فقد صرحت شركة مايكروسوفت بالقول : ” نحن نعمل على قرار ونُقدر أن الحل سيكون متاحًا في منتصف شهر سبتمبر “.