يمكنكم مشاهدة البث المباشرة لحدث الكشف هواتف iPhone من هنا

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد قليل، ستقوم شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة iPhone الجديدة في الحدث الذي ستعقده بمسرح ستيف جوبز في مقرها الرئيسي الجديد Apple Park بمدينة كوبرتينو الأمريكية. وفي حالة إذا كنتم من عشاق منتجات آبل بصفة خاصة أو التكنولوجيا بصفة عامة وترغبون في مشاهدة هذا الحدث، فسوف يكون بإمكانكم القيام بذلك من خلال البث المباشر أدناه على اليوتيوب.

من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق ثلاثة هواتف iPhone جديدة هذا العام، تمامًا كما حدث في العام الماضي. سيكون هناك خلف لكل من iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max. وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فسوف تحتفظ جميع هذه الهواتف الثلاثة بنفس تصميم العام الماضي وبنفس الأحجام بإستثناء أنها ستحصل على كاميرا إضافية في الخلف.

لسوء الحظ، لن يتم دعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف iPhone حتى العام المقبل. عمومًا، كما سبق وأشرنا، فبإمكانكم مشاهدة البث المباشر أدناه :