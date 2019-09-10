ألقي نظرة على الإعلانات الترويجية الأحدث لـ Galaxy Note 10، والتي تسلط الضوء على ميزاته الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإطلاق سلسلة جديدة من الإعلانات القصيرة لسلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series والتي تهدف إلى إبقاء بعض الخصائص الرئيسية لهذه الهواتف تحت الأضواء. يركز إثنان من هذه الإعلانات الترويجية الجديدة على عمر البطارية الذي إتضح للجميع أنه جيد جدًا، سواء في Galaxy Note 10 أو +Galaxy Note 10، وخصوصًا في هذا الأخير.

أعدت الشركة الكورية الجنوبية أيضًا إعلانًا جديدًا لـ Samsung Knox. في هذا الإعلان، قامت شركة سامسونج بعرض مجموعة من الفيديوهات المنتشرة على نطاق واسع والتي تعرض عمليات إنقاذ ناجحة بفضل شخص ما أو شيء ما. هذا يُعتبر موازيًا لمنصة Samsung Knox وكيف تعمل على إبقاء هاتفك آمنًا حتى لو لم تكن على علم بوجودها.

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هذا الإعلان هنا يركز في الأساس على الهاتف +Galaxy Note 10 فقط. هذا الإعلان بعنوان ” FinalFinalFinal Presentation ” يسلط الضوء على حقيقة أن +Galaxy Note 10 يمكن أن يوفر ذاكرة تخزينية بسعة تصل إلى 1.5 تيرابايت. وبالطبع، لا يمكنك تحقيق ذلك إلا من خلال إستخدام ذاكرة خارجية MicroSD بسعة 512GB مع نسخة 1 تيرابايت من الهاتف +Galaxy Note 10. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فلا يمكنك القيام بذلك مع الهاتف Galaxy Note 10 العادي لأنه لا يملك منفذًا للذاكرة الخارجية MicroSD.

ألقي نظرة على أحدث الإعلانات المدرجة أعلاه وأدناه، وأعلمنا في قسم التعليقات عما إذا كانت هذه الإعلانات تجعلك تنجذب أكثر إلى طرازات Galaxy Note 10 الجديدة.