هواوي تكشف عن تواريخ حصول هواتفها على أندرويد 10

أعلنت شركة هواوي في شهر آب/ أغسطس الماضي عن خريطة الطريق الخاصة بالنسخة التجريبية من الإصدار 10 من واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، القائمة على الإصدار الأحدث من نظام التشغيل أندرويد 10.

والآن كشفت الشركة الصينية عن خريطة الطريق الخاصة بالنسخة النهائية الثابتة من EMUI 10، التي تكشف عن تواريخ حصول هواتفها الذكية على أندرويد 10، والتي أضافت المزيد من الهواتف.

وبخلاف هاتف (ميت 30) Mate 30 – الذي سوف يُعلن عنه رسميًا في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري – الذي قد يُطلق مع أندرويد 10 ولكن بدون خدمات وتطبيقات جوجل، فإن جميع الهواتف الحالية سوف تحصل على أندرويد 10، بما في ذلك تطبيقات جوجل.

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وتكشف خريطة الطريق الجديدة أن هواوي سوف تبدأ إطلاق النسخة النهائية المستقرة من أندرويد 10 لهواتفها الذكية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، ولذلك لهاتفين هما: (هواوي بي30) Huawei P30، و(هواوي بي30 برو) Huawei P30 Pro.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم، سوف يصل التحديث إلى 7 هواتف: (ميت 20)، و(ميت 20 برو)، و(ميت 20 آر إس)، و(ميت 20 إكس) القابل للطي)، و(هونور 20)، و(هونور فيو 20)، و(هونور 20 برو). ثم في شهر آذار/ مارس 2020، سوف تطلق الشركة التحديث لبضعة هواتف: (بي30 لايت)، وهواتف سلسلة (بي20)، وهواتف سلسلة (ميت10). ثم سوف تطلق التحديث للمزيد من الهواتف في الربع الثاني من عام 2020.