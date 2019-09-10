عملت جوجل على مدار العامين الماضيين على دمج ميزات (الرفاهية الرقمية) Digital Wellbeing في معظم التطبيقات والأجهزة التابعة لها بشكل متزايد، لمساعدة المستخدمين على إيجاد التوازن بين استخدام التكنولوجيا وتحقيق الأهداف الشخصية.

إذا كنت تنوي اتخاذ بعض القرارات الصحية، والتي يعتبر الجزء الأهم منها هو النوم بشكل أفضل، فإن جهاز (جوجل هوم) Google Home يمكنه مساعدتك على القيام بذلك عن طريق الأوامر الصوتية، وتقليل الاعتماد على هاتفك الذكي.

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم؛ فابدأ بقول: “مرحبًا جوجل Hey Google؛ لا أستطيع النوم”؛ وسوف يساعدك الجهاز من خلال إتاحة بعض الخيارات – مثل: الاستماع إلى أصوات الطبيعة، أو تشغيل مقاطع موسيقى هادئة، أو الاستماع إلى قصص ما قبل النوم – التي من شأنها أن تساعدك على الاسترخاء، والنوم بعمق.

فيما يلي 5 طرق يساعدك بها جوجل هوم على النوم بشكل أفضل:

1- الاستماع إلى موسيقى هادئة:

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لا شك أن الاستماع إلى مقاطع موسيقى هادئة يساعد على الاسترخاء، والنوم بشكل أسرع، كل ما عليك فعله هو قول عبارة: “مرحبًا جوجل، شغل موسيقى استرخاء”.

سيعثر لك مساعد جوجل على قائمة تشغيل للموسيقى الهادئة التي تساعد على الاسترخاء على: يوتيوب ميوزيك، أو جوجل بلاي ميوزيك، أو Spotify، أو Pandora، أو Deezer إذا كان لديك حساب على أي منهم – إذا لم يكن الأمر كذلك، فكل هذه الخدمات بها خيارات مجانية -، إذا أحببت أي من قوائم التشغيل، فافتح تطبيق الموسيقى لحفظه.

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2- التخلص من الضوضاء المزعجة:

إذا كنت تعاني من الضوضاء الناتجة عن حركة المرور في الشوارع، أو أعمال الإنشاء المجاورة، يمكن أن يساعدك جوجل هوم في التخلص منها، فقط قل: “مرحبًا جوجل؛ شغل الضجيج الأبيض ــ play white noise“، وسيقوم جوجل هوم بتشغيل مجموعة أصوات للتغطية على صوت الضوضاء الخارجية المزعجة.

3- الاستماع إلى البودكاست:

يعتبر الاستماع إلى مقاطع بودكاست هو أحد الطرق الشائعة للنوم عندما لا يتوقف العقل عن التفكير، فقط قل: “مرحبًا جوجل؛ شغل بودكاست”، وسيختار لك قائمة تشغيل تتناسب مع اهتماماتك.

ولكن يمكنك تحديد ما تريد الاستماع إليه، حيث إن التطبيق مليء بالبودكاست المخصصة لمساعدتك على النوم مثل: (Sleep With Me)، وSleep Meditation Podcast، وغير ذلك الكثير.

يمكنك الضغط على أيقونة القمر بعد بدء الحلقة، بحيث يتوقف البودكاست بعد فترة محددة، يمكنك اختيار إيقاف البودكاست بعد 5 دقائق أو 105 دقيقة أو في نهاية الحلقة، حسب ما يناسبك.

4- الاستماع إلى أصوات الطبيعة:

إذا كنت من الأشخاص الذين تساعدهم أصوات الطبيعة على النوم بسرعة مثل: صوت المطر، أو صوت الرياح،أو أصوات الأنهار،أو الشلالات، وغير ذلك، يمكنك الاستعانة بجوجل هوم لتشغيل هذه الأصوات قبل النوم، فقط قل: “مرحبًا جوجل؛ شغل أصوات الطبيعة للاسترخاء”.

5- الاستماع إلى قصص قبل النوم:

إذا كان طفلك يواجه صعوبة في النوم، فجرب خيار قصة وقت النوم في جوجل هوم حيث إن معظم الحكايات تركز على الأطفال. ويقدم مساعد جوجل قصصًا قصيرة من كتب جوجل بلاي، كما يمكنك الاختيار من 3 إلى 10 دقائق من القصص الخيالية، أو القصص الغريبة، أو القصص القصيرة عن الشخصيات الكرتونية الشهيرة مثل: (مغامرات دورا) Dora the Explorer.