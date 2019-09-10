شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف تصميم هواتف أيفون 11 قبل الإعلان رسميا عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت صورة مسربة عبر موقع GSM الهندى، توضح تصميم هواتف أيفون 11 الجديدة، وهى هواتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، حيث تظهر الهواتف الجديدة في صورة واحدة معا، ويتواجد فيها ايفون 11 فى المنتصف باللون الأبيض، بينما أيفون 11 برو على اليمين باللون الأسود وايفون برو ماكس باللون الوردى.

مواصفات ايفون 11

ووفقا للتسريبات يأتى هاتف ايفون 11 بشاشة 6.1 بوصة، بدقة 828×1792 بيكسل، مع وجود كاميرا خلفية مزدوجة كل منها بدقة 12 ميجا بيكسل، مع وجود رامات 4 جيجا بايت، وبطارية 3110 مللي أمبير.

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مواصفات ايفون 11 برو

أما ايفون 11 برو، فيأتى بشاشة 5.8 بوصة، مع وجود كاميرا ثلاثية في الخلف، كل منها بدقة 12 ميجا بيكسل، مع وجود رامات 6 جيجا بايت، وبطارية 3190mAh.

مواصفات ايفون 11 برو ماكس

فيما أشارت التسريبات إلى أن هاتف ايفون 11 برو ماكس، يأتى بشاشة عملاقة 6.5 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية كل منها بدقة 12 ميجا بيكسل، مع 6 جيجا بايت رامات، وبطارية 3500 مللي أمبير.