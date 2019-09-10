شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار ايفون 11 قبل ساعات من الإعلان رسميا عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن عقد مؤتمر أبل للكشف عن أحدث هواتفها الجديدة، حيث من المنتظر أن تكشف أبل عن ثلاثة هواتف أيفون جديدة في وقت لاحق من اليوم، وهي iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، إلا أنه قبل فعاليات مؤتمر ابل تسربت أسعار الهواتف الثلاثة، بحسب موقع GSM الهندى. أسعار هواتف ايفون 2019 أسعار هواتف ايفون 2019 سعر ايفون 11 سعر ايفون 11 نسخة 64 جيجا بايت: بسعر 749 دولار. نسخة 128 جيجا بايت: بسعر 799 دولار. نسخة 256 جيجا بايت: بسعر 899 دولار. Advertisements سعر ايفون 11 برو سعر ايفون 11 برو نسخة 128 جيجا بايت: بسعر 999دولار. نسخة 256 جيجا بايت: بسعر 1099دولار. نسخة 512 جيجا بايت: بسعر 1199 دولار. سعر ايفون 11 برو ماكس سعر ايفون 11 برو ماكس نسخة 128 جيجا بايت: بسعر 1099دولار. نسخة 256 جيجا بايت: بسعر 1199دولار. نسخة 512 جيجا بايت: بسعر 1299دولار.

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