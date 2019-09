كيف تحذف الأحداث المزيفة من على Google Calendar الخاصة بك

Google Calendar يمكن ان يكون هو افضل رزمانة مواعيد تستعملها على Android على الإطلاق. هذا مؤكد. لكن هناك مشكلة تواجه البعض معها. و هي ظهور احداث مزيفة و مواعيد مزيفة على الحسابات الخاصة بهم. كأن تجد هناك دعوة لتحصل على جهاز IPhone X الذي قمت بربحه. كيف قمت بربحه و اين لا احد يعلم. في هذا الموضوع سنقدم لك شرح لتتخلص من هذه الأحداث الوهمية نهائياً من على رزمانة المواعيد الخاصة بك.

ماذا تحتاج ؟

استعمل الـCalendar من على متصفح الإنترنت على الكمبيوتر ليس من التطبيق

ستقوم بالغاء خاصية اضافة الأحداث تلقائياً

ستقوم بإلغاء خاصية اضافة الأحداث الموجودة على Gmail

الغاء خاصية اضافة الاحداث تلقائياً على Google Calendar

1- افتح صفحة Calendar

2- اضغط على علامة الترس اعلى اليمين و اختر Settings

3- ابدأ بالنزول حتى قسم Event Settings

4- ستجد اختيار اسمه Automatically add invitations

5- من القائمة اختر No, only show invitations to which I have responded

منع اضافة كل الأحداث من على Gmail على Google Calendar

1- افتح صفحة Calendar

2- اضغط على علامة الترس اعلى اليمين و اختر Settings

3- من اليسار اختر Events from Gmail

4- ازل اختيار Automatically add events from Gmail to my calendar.

5- اضغط Ok على الرسالة التي ستظهر

الخلاصة

بعد كل هذه الخطوات فإنه ان تم دعوتك الى حدث ما. و هذا الحدث يعتبر ضمن الـSpam او ضمن الأحداث المزيفة التي لن تحضرها فإن الأمر سهل لتخطي مثل هذه الأمور. بعد هذه الخطوات لن تظهر اي احداث الا كنت قد وافقت عليها بالفعل. لن تظهر اي احداث لم توافق عليها او لا تعرف عنها شيئاً. و هذا سيجعل الـCalendar عندك منظمة كما تحب. و لن تضايقك اي احداث تتم دعوتك لها وانت لا تهتم لها. او هي ليست مهمة و تعتبر مجرد احداث مزيفة لك.

