تكنولوجيا: Vivo تحدد يوم 20 من سبتمبر للإعلان عن هاتف V17 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Vivo يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري لكشف النقاب عن هاتف V17 Pro الذي ينطلق بكاميرة أمامية مزدوجة منبثقة يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 32 ميجا بيكسل.

ينطلق في شهر سبتمبر العديد من الإصدارات من الهواتف الذكية الرائدة والمتوسطة، واليوم تستعد شركة Vivo لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المتوسطة V17 Pro الذي يأتي بمستشعر للبصمة في الشاشة، وكاميرة أمامية مزدوجة في وحدة منبثقة من الهاتف.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي جاءت حول هاتف V17 Pro حتى الآن أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، بجودة عرض FHD بلس.

كما يضم هاتف V17 Pro كاميرة خلفية بإعدادات رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، على أن يدعم أحدهم عمق التصوير، بينما يدعم المستشعر الأخر تصوير macro.

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هاتف V17 Pro يأتي بقدرة بطارية 4100 mAh، مع منفذ USB-C للشحن، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنشهد إنطلاق هذا الإصدار ونتعرف على مستوى التسعير وموعد توفره في الأسواق.

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