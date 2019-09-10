الهاتف Vivo V17 Pro سيصل يوم 20 سبتمبر مع كاميرا أمامية مزدوجة منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo بإطلاق الهاتف Vivo Z1x في الهند خلال الأسبوع الماضي، والآن أعلنت الشركة الصينية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية أنها ستقوم بالكشف عن هاتف ذكي آخر سيحمل إسم Vivo V17 Pro.

ووفقا لشركة Vivo، فهي ذكرت أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V17 Pro في اليوم 20 من شهر سبتمبر الجاري. لم تكشف لنا شركة Vivo عن الكثير من المعلومات حول الهاتف Vivo V17 Pro بخلاف أنه سيضم كاميرا أمامية مزدوجة داخل آلية منبثقة تمتاز الكاميرا الأساسية بدقة 32 ميغابكسل.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد قيل أن الهاتف Vivo V17 Pro سيصل مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4100mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد أيضًا قدوم الهاتف Vivo V17 Pro مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، ومع كاميرتين في الأمام بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. للآسف، المعلومات المتعلقة ببقية كاميرات الواجهة الخلفية لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.