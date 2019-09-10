خريطة الطريق تعرض لنا متى ستحصل هواتف Huawei و Honor على تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أغسطس الماضي، أعلنت شركة Huawei عن الإطار الزمني الذي ستقوم فيه بإطلاق تحديث EMUI 10 التجريبي الذي يستند على نظام Android 10 لعدد من هواتفها الذكية. الآن، أصبحت الشركة تمتلك خريطة الطريق الخاصة بتحديثات EMUI 10 الرسمية، وهي خريطة الطريقة التي تضم أيضًا المزيد من الهواتف الذكية.

ستبدأ الأمور بعد الإطلاق العالمي لسلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، والتي قد تأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10، ولكن بدون تطبيقات وخدمات جوجل. ومع ذلك، فالهواتف الحالية التي تنتظر تحديث EMUI 10 ستحصل على تطبيقات وخدمات جوجل المعروفة إختصارًا بإسم Google Play Services.

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ها هي خريطة الطريق. ستحصل الهواتف الذكية الرائدة التي تم إصدارها من قبل Huawei و Honor منذ أواخر العام 2018 على تحديث EMUI 10 الرسمي بحلول نهاية هذا العام، وسيتعين على الهواتف الرائدة القديمة والمتوسطة الإنتظار حتى العام المقبل.

شهر نوفمبر Huawei P30 Huawei P30 Pro شهر ديسمبر Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 RS Huawei Mate 20 X Honor 20 Honor View 20 Honor 20 Pro شهر مارس من العام 2020 Huawei P30 lite Huawei P20 series Huawei Mate 10 series الربع الثاني من العام 2020 الطرازات الأخرى

لاحظ أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحصل على تحديث EMUI 10 الرسمي في هذه الأطر الزمنية أو في وقت لاحق. عمومًا، نحن نتوقع أن نحصل على المزيد من التفاصيل في قادم الأيام والأسابيع.