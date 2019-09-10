شركة فوكسكون تنتهك قوانين العمل الصينية لمواكبة طلبات تصنيع هواتف iPhone 11

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت مجموعة العمل الصينية إلى أن مصانع فوكسكون تنتهك القانون الصيني. كما يعلم معظمكم، فإن فوكسكون هي الشركة التي تتعاقد معها شركة آبل لتصنيع العديد من منتجاتها، بما في ذلك هواتف iPhone، لذلك أجرت شركة آبل تحقيقًا خاصًا بها وإعترفت بأن بعض الإدعاءات صحيحة، ولكن ليس كلها.

المشكلة الأكبر المذكورة في التقرير هي أن 50 في المئة من القوى العاملة في شركة فوكسكون تتألف من العمال المؤقتين بينما يقول القانون الصيني أنه لا يمكن السماح سوى بنسبة 10%. قالت شركة آبل أنها تعمل عن كثب مع شركة فوكسكون لحل هذه المسألة، ولكن أي تغييرات مفاجئة في جدول العمل قد تؤثر على إطلاق هواتف iPhone الجديدة هذا العام.

يمضي التقرير ليقول بأن شركة فوكسكون طلبت من العمال القيام بالعمل الإضافي رغم أن تحقيق شركة آبل يقول بأن جميع فترات العمل الإضافي كانت تطوعية. ومع ذلك، فإن بعض الموظفين الذين عملوا في الوقت الإضافي يتألفون من الطلاب المتدربين الذين لا يُسمح لهم بساعات العمل الإضافية. وأوضحت شركة آبل أنه لم يعد هناك طلاب يعملون لساعات إضافية.

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يبدو كما لو أن فوكسكون تواجه صعوبة في الإلتزام بتصنيع الكمية التي وعدت بها شركة آبل من تشكيلة iPhone 11 Series الجديدة. قد يعني هذا أن شركة آبل تتوقع إرتفاع المبيعات هذا العام.